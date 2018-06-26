Samanyolu Haber /Gündem / Düzce'de AKP ve MHP arasında bir vekil tartışması /26 Haziran 2018 02:12

Düzce'de AKP ve MHP arasında bir vekil tartışması

Düzce’de kesin olmayan sonuçlara göre AKP’den Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ile MHP’den Ümit Yılmaz milletvekili olarak meclise giriyor. Ancak çok az bir farkla bir vekili MHP'ye kaptıran AKP, seçim sonucuna itiraz etti.

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Düzce'den her seçimde 3 milletvekili çıkaran AKP, bu seçimde çok az bir oy farkıyla 1 milletvekilliğini MHP’ye kaptırdı. Bunun üzerine AKP seçim sonucuna itiraz etti.

Geçersiz olarak kayıtlara geçen yaklaşık 4 bin oy yeniden sayılacak.

AKP'nin itirazı üzerine başlatılan yeniden sayım, İl Seçim Kurulu yetkilileri ve resmi olmayan sonuçlara göre seçilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile AKP Milletvekili Ayşe Keşir gözetiminde sürdürüldü.

Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin spor salonunda gün boyu süren işlemlerde, toplamda açılacak 500 sandıktan 100'den fazlasında yeniden sayım yapıldı. Sayım işlemi Salı günü de devam edecek.
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