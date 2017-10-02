Düzce Belediye başkanı istifa etti

Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından ayrılmasının ardından ikinci istifa Düzce'den geldi. 2014'te AKP'den Düzce belediye başkanı seçilen Mehmet Keleş, hakkında 'çirkin bir kampanya' yürütüldüğünü, bu kampanyanın partisine zarar vermemesi için ayrıldığını söyledi.





Keleş'in açıklaması şöyle:





"Düzce halkına sonsuz sevgi ve saygılarımla.





Uzun yıllardan beri Düzce'ye ve Düzceli hemşehrilerime en güzel hizmetleri verebilmeki çin çlaıştım. Yaptığım hizmetler ortadadır.





Ne yazık ki, biz Düzce'ye ve Düzcelilere hizmet etmek için gece gündüz çalışırken, birileri de beni ve benim üzerindem gönül verdiğim partimi yıpratmak için her türlü yalan, dedikodu ve iftiraları üretmekle meşgul oldular.





Şahsım ve yakınlarımla ilgili yürütülen bu çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için, büyük bir heyecan ve istekle yürümekte olduğum Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.





Bilinmesini isterim ki; şahsıma, aileme, Düzcemiz'e, partimize ve davamıza zarar veren bu çirkin iftira ve karalama kampanyalarını yürütenlerle hem hukuk önünde, hem de mahşer gününde hesaplaşacağım.





Yine bilinmesini isterim ki, bu günden sonra canımdan aziz bildiğim ve gönülden bağlı olduğum yüce davama ve partime bağlılığım hangi düzeyde olursa olsun, her zamankinden daha üst seviyede artarak devam edecektir.

Saygıdeğer dava kardeşlerime, mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimez ve sevgili Düzce halkına sonsuz sevgi ve saygılarımla."





DOKUZ AKRABASINI MÜDÜR YAPMIŞTI





Geçen hafta Ankara'ya çağrılarak istifası istendiği iddia edilen Keleş, aralarında amcası, gelini, yeğeni ve kuzenin de bulunduğu 9 akrabasını belediyede üst düzey görevlere atamıştı. Keleş, amcası Şemsettin Yenersoy, teyze kızı Mesude Özcan ile komşusu ve aile dostu Ali Güney’i Belediye Başkan Yardımcısı yapmıştı. Keleş ayrıca 650 bin liraya aldırdığı makam aracını ''Herkes Audi ile gelsin, ben Passat mı çekeyim yanlarına? Audi'ye binmek benim de hakkım" sözleriyle savunmuştu.