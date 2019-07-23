Duy da inanma... Suudi Arabistan'dan yumurta ithal edilmiş

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Organik Bitkisel Üretim verilerine göre, 2018’de organik tarım üretimi yapan çiftçi sayısı 2017’ye göre yüzde 6 artarak 79 bin 563 kişiye yükseldi.







Ekim alanı da yüzde 15.4 artarak 626 bin 884 hektara çıktı. Ancak aynı dönemde üretim yüzde 1.5 azalarak 2 milyon 371 bin 612 tona geriledi.





TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör’e göre, organik üretimdeki düşüşün birinci sebebi, küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu kuraklık ya da beklenmeyen yağış ve doluların yarattığı tahribat. İkinci sebep ise, organik üretimde kimyasal gübre ya da ilaç kullanılmadığı için iklim değişikliği kaynaklı hastalıkların önüne geçilememesi...





Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine göre ise konvansiyonel üretimden kazanç sağlayamayan çiftçi, organik tarım ürünlerinin piyasa fiyatları daha yüksek olduğu için bu üretime olan talebini artırıyor. Ancak pazar bulamayınca gerekli olan ve ek maliyet olan sertifikaları almayıp, organik ürününü konvansiyonel olarak satıyor. Bu da çiftçi sayısını artırırken, üretimi düşürüyor.





SUUDİ ARABİSTAN'DAN YUMURTA GELİYOR





Tarım ve Orman Bakanlığının Organik Tarım İstatistiklerinde yer alan verilere göre, Türkiye’nin geçen yıl yaptığı toplam 175 bin 868 tonluk organik tarım ithalatının çoğu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kazakistan ve Rusya’dan yapıldı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, 2018’de en çok, tohumluk olmayan soya fasulyesi ithal edildi. 99 bin 446 ton miktarında gerçekleşen bu ithalat BAE, Etiyopya, Kazakistan ve Rusya’dan yapıldı.





Aynı yıl Dubai, Kazakistan, Rusya, Hırvatistan, İngiltere ve İsviçre’den 32 bin 622 buğday ithalatı yapılırken, BAE, Dubai, Kazakistan ve Moldova’dan da 27 bin 545 ton mısır ithalatı yapıldı. Suudi Arabistan’dan ise 12 bin adet organik tavuk yumurtası ithal edildi. Yine BAE ve Rusya’dan da 8 bin 834 ton ayçekirdeği, Kazakistan’dan 5 bin ton kırmızı mercimek, Kazakistan’dan 4 bin 750 ton keten tohumu, Gana’dan 12 ton hindistan cevizi yağı, Sri Lanka’dan 2.8 ton kara biber alındı.





İhraç edilen ilk üç organik tarım ürünü ise 41 bin 623 kilo ile buğday ve buğday ürünleri, 26 bin kilo ile meyve ve meyve ürünleri, 10 bin 572 kilo ile üzüm ve üzüm ürünleri oldu. Bunun dışında 8 bin kilo incir ve incir ürünleri, 5 bin kilo sebze ihraç edildi. En fazla ihracat 26 bin kilo ile İtalya’ya yapıldı. Bu ülkeyi 18 bin kilo ile Almanya, 16 bin kilo ile Hollanda, 13 bin kilo ile ABD ve 8 bin kilo ile Fransa izledi.



