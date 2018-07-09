Duy da inanma... Çocuk tacizi protestosu sırasında çocuğa taciz!

Dün Antalya'nın Konyaaltı sahilinde yaşanan olayda iddiaya göre Rahim K., denizde yüzen C.E.Ö.'nün yanına giderek, sözlü tacizde bulundu.







Almanya'dan tatile gelen C.E.Ö., durumu ailesine anlattı. Aile fertlerinin 'Tacizci var' diye bağırmasının ardından kaçmaya çalışan Rahim K., sahilde bulunanlar tarafından yakalanarak linç edilmeye kalkışıldı.







Özel güvenlik görevlileri tarafından öfkeli kalabalığın elinden zor alınan Rahim K., polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Rahim K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





'ÖNLEM ALINMADIĞI SÜRECE BİTMEYECEK'





Olayın meydana geldiği yerin yaklaşık 20 metre ilerisinde çocuklara cinsel tacizi protesto için bir araya gelen 3 genç, denizde 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizi öğrenince şaşkınlık yaşadı. 'Çocuk susar sen susma Leyla-Eylül', 'Çocuk bedenime dokunma Leyla-Eylül' yazılı dövizler taşıyan Değer ve Eylül Çalbay ile Evren Topal, çevredekilere siyah kurdele dağıttı.







'Sessiz Eylem' adını verdikleri protesto ile toplumsal farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Eylül Çalbay, "Benim de 3 kızım var. Yeter artık, diyorum. Az önce sahilde de taciz yaşanmış. Önlemler alınmadığı sürece bu bitmeyecektir. Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" dedi





sputnik