Samanyolu Haber /Gündem / Düşük not veren profesöre beş ay hapis cezası /09 Temmuz 2019 21:23

Düşük not veren profesöre beş ay hapis cezası

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünde görevli Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, öğrencisine düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olduğu için beş ay hapis cezasına çarptırıldı.

SHABER3.COM

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in girdiği derslerin vize ve finallerinde düşük not aldığını öne süren İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi Savash Porghamrezaeieh, Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak kağıdının yeniden incelenmesini talep etti.

İdare Mahkemesi, öğrencinin Haber Analiz dersinde 65-72 arası not alması gerekirken 35 aldığını tespit ederek notun değiştirilmesine hükmetti. Şikayet üzerine Rigel hakkında, ‘Görevi kötüye kullanmak’ suçundan suç duyurusunda bulundu.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Prof. Dr. Nurdoğan Rigel ve Avukatı Hasan Ali Atabay ile şikayetçi öğrenci Savash Porghamrezaeieh katıldı. Rigel, yazılı savunma sundu. Savunmasında hiçbir öğrencisi ile sorun yaşamadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Rigel'i, 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme iyi hal indirimi ile cezayı 5 aya düşürdü ve 5 yıl süre ile erteledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Düşük not veren profesöre beş ay hapis cezası Sonraki Haber >>

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Şehir magandaları böyle saldırdı

Şehir magandaları böyle saldırdı

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:44:48