Samanyolu Haber /Dünya / Düşen Suriye uçağının pilotundan çarpıcı açıklama /18 Ağustos 2019 14:15

Düşen Suriye uçağının pilotundan çarpıcı açıklama

Suriye'de muhalifler tarafından düşürülen savaş uçağının pilotunun sorgu görüntüleri yayınlandı. Pilot, talimatların Ruslar tarafından geldiğini söyledi.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz günlerde İdlib’de düşürülen savaş uçağının pilotu muhalifler tarafından yakalandı. 

Pilotun sorgusu sırasında çekilen görüntüler, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün medya kolu IBA ajansı tarafından servis edildi.

T-4 Havalimanı’nda konuşlu 70. Tugay mensubu olduğunu anlatan Suhoi-22 tipi savaş uçağının pilotu Muhammed Ahmed Süleyman, görevinin Rusya destekli milis örgütlerden Kaplan Kuvvetleri’ne destek vermek olduğunu söyledi.

Kaplan Kuvvetleri’nin başında Süheyl Hasan bulunuyor.

"Uçaklar hedef alınan bölgeye önceden gidip orayı yıkıyor"

Söz konusu milislerin “yakıp-yıkma taktiği” ile ilerlediklerini anlatan pilot, bu kuvvetlerin hedef aldığı bölgeye önceden savaş uçaklarının gittiğini ve orayı yıkma görevi gerçekleştirdiği söyledi.

Talimatların ise Ruslar tarafından Kaplan Kuvvetleri komutanı Süheyl Hasan’a iletildiğini öne süren pilot, Sühyl Hasan’ın kara güçlerine de Rusların komuta ettiğini iddia etti.

(Independent Türkçe)

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Düşen Suriye uçağının pilotundan çarpıcı açıklama Sonraki Haber >>

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:22:35