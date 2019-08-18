Düşen Suriye uçağının pilotundan çarpıcı açıklama

Geçtiğimiz günlerde İdlib’de düşürülen savaş uçağının pilotu muhalifler tarafından yakalandı.





Pilotun sorgusu sırasında çekilen görüntüler, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün medya kolu IBA ajansı tarafından servis edildi.





T-4 Havalimanı’nda konuşlu 70. Tugay mensubu olduğunu anlatan Suhoi-22 tipi savaş uçağının pilotu Muhammed Ahmed Süleyman, görevinin Rusya destekli milis örgütlerden Kaplan Kuvvetleri’ne destek vermek olduğunu söyledi.





Kaplan Kuvvetleri’nin başında Süheyl Hasan bulunuyor.





"Uçaklar hedef alınan bölgeye önceden gidip orayı yıkıyor"





Söz konusu milislerin “yakıp-yıkma taktiği” ile ilerlediklerini anlatan pilot, bu kuvvetlerin hedef aldığı bölgeye önceden savaş uçaklarının gittiğini ve orayı yıkma görevi gerçekleştirdiği söyledi.





Talimatların ise Ruslar tarafından Kaplan Kuvvetleri komutanı Süheyl Hasan’a iletildiğini öne süren pilot, Sühyl Hasan’ın kara güçlerine de Rusların komuta ettiğini iddia etti.





(Independent Türkçe)



