'Dürüst ol canımı ye, Biz Çatladıkapı muhtarı değiliz ki'

Hürriyet'te yer alan habere göre görüşmeye ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Bugün bildiğiniz gibi saat 12.30 itibariyle Sayın Başkan Trump ile görüşmemiz oldu. İkili görüşmemizi müteakiben basın açıklaması yaptık. Sonra da heyetler arası görüşmeye geçtik. Bu aynı zamanda çalışma yemeği idi. Toplam 2 saat 45 dakika sürdü. Ama maalesef bazı medya organlarının 'Görüşme kısa sürdü' gibi nahoş bir yaklaşım peşinde. Sonra, gerçeğin çarpıtılması karşısında tavır göstermemize de kızıyorlar. Sen dürüst ol canımı ye ama sen dürüst olmazsan kusura bakma. Bizler çatladıkapı mahallesinin muhtarı değiliz. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanıyız, ülkemizi temsilen burada bulunuyoruz. Malumunuz, baş başa görüşmenin ardından basın açıklaması yaptık, akabinde de çalışma yemeğinde bölgedeki gelişmeler dahil tüm konuları ele aldık. İki ülke münasebetlerini masaya yatırdık. Gerek PKK/YPG, gerek F... tüm bu meseleleri ele aldık" ifadelerini kullandı.

