Durun siz kardeşsiniz!..

Ulusal Kanal'da eski Bakan Ufuk Söylemez ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in konuk olduğu program tartışılmaya devam ediyor.

















Başkanlık sistemine atıfta bulunan Doğu Perinçek, “Mart’ta Türkiye alev alev olacak, istemiyoruz ama maalesef bunu görmemiz lazım” dedi.





Perinçek'in sözlerine Erdoğan Ailesi'nin yönettiği A Haber'den tepki geldi.













Konuşma "PROVOKASYONA DİKKAT" altbantıyla verildi.





Sunucu Erkan Tan videoyu defalarca yayınlayarak stüdyodan gelen kahkaha sesine atıf yaptı. Ve “Başkanlıktan vazgeç Türkiye yoksa alev alev olacak! Şimdi bunlar Türk milletini, Türkiye’yi tehdit etmiş olmuyorlar mı?” şeklinde yorumladı.

.