Samanyolu Haber /Gündem / Durun siz kardeşsiniz!.. /19 Aralık 2016 14:20

Durun siz kardeşsiniz!..

Ergenekon sanığı Doğu Perinçek'in ve eski bakan Ufuk Söylemez'in katıldığı programda söylenen "Alev alev olacak Mart'ta Türkiye" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin yönettiği A Haber'den tepki geldi. Sunucu Erkan Tan, Perinçek ve katılımcıları provokasyon yapmakla ve Erdoğan'ı tehdit etmekle suçladı.

A Haber'den Perinçek'e "Türkiye Mart'ta alev alev olacak" tepkisi

A Haber'den Doğu Perinçek'e "alev alev" tepkisi

Ulusal Kanal'da eski Bakan Ufuk Söylemez ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in konuk olduğu program tartışılmaya devam ediyor.




Başkanlık sistemine atıfta bulunan Doğu Perinçek, “Mart’ta Türkiye alev alev olacak, istemiyoruz ama maalesef bunu görmemiz lazım” dedi. 

Perinçek'in sözlerine Erdoğan Ailesi'nin yönettiği A Haber'den tepki geldi.



Konuşma "PROVOKASYONA DİKKAT" altbantıyla verildi.

Sunucu Erkan Tan videoyu defalarca yayınlayarak stüdyodan gelen kahkaha sesine atıf yaptı. Ve “Başkanlıktan vazgeç Türkiye yoksa alev alev olacak! Şimdi bunlar Türk milletini, Türkiye’yi tehdit etmiş olmuyorlar mı?” şeklinde yorumladı. 
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