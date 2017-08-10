Samanyolu Haber /Spor / Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Başkanı oldu /10 Ağustos 2017 14:00

Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Başkanı oldu

Göksel Gümüşdağ'ın başkanı olduğu Kulüpler Birliği'nde yeni dönem... Dursun Özbek artık Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı.

Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Başkanı oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Başkanı seçildi. Özbek’in yardımcıları ise Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut ve Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu oldu.
Göksel Gümüşdağ’dan görevi devralan Özbek’in ilk açıklamaları;

“Göksel başkan bugüne kadar olan görevini layıkıyla yaptı. Ben bütün kulüp başkanları adına kendisine teşekkür ediyorum. İkinci bir görevi de, bu onurlu görevi bana layık gören kulüp başkanlarına gönderiyorum. Bundan sonra da aynı görevlerin devamı ve yeniliği ile devam edecektir. Ben bu görevde 1 yıl süreyle seçildim. Bu süre zarfında Türk futboluna, Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılı hususların aşılması yönünde takipçisi olmaya söz veriyorum.”
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