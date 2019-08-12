Samanyolu Haber /Spor / Dursun Özbek Galatasaray Kulubüne haciz işlemi başlattı /12 Ağustos 2019 13:12

Dursun Özbek Galatasaray Kulubüne haciz işlemi başlattı

Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, alacaklarına karşılık kulübün hisseleri, bazı gelirleri, Galatasaray Adası, Mert Kule Apartmanı, Hasnun Galip ve Mecidiyeköy'deki binalar için haciz işlemi başlattı.

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Galatasaray’da 23 Mayıs 2015 ile 20 Ocak 2018 arasında 2 yıl 8 ay başkanlık yapan Dursun Özbek’in kulüpten alacakları için haciz işlemi başlattı. Özbek’in avukatı Salih Çelen, icra takibi başlattığı 8 milyon TL’lik alacağını hacze çevirdi.

Kulübün bazı tapulu gayrimenkullerine, ortağı olduğu Sportif A.Ş, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş gibi şirketlerdeki hisselerine, Spor Toto, basketbol ve voleybol federasyonlarından alacağı paralara ve Emlak Konut gelirlerine haciz konuldu.

100’e yakın yere uygulunan işlem kapsamında kulübün 4 milyon lot Sportif A.Ş hissesine haciz geldi. Bu hisselerin piyasa değerinin 5.6 milyon TL Özbek’in kulüpten ana para alacağının 5.5 milyon TL olduğu, tahakkuk ettirilen faizin 2 milyon TL, geriye kalan kısmının ise faizin faizi olduğu kaydedildi. Başkan Mustafa Cengiz, özellikle faizin faizinin de tahsil edilmek istenmesine tepki gösterdi. Yönetimin Özbek’ten, iddia ettiği alacakların belgelerini istediği ve Özbek Turizm adına kulübe kesilen fatura ve otel masraflarına itiraz ettiği öğrenildi. Tarafların 3 Temmuz’da vardıkları ana para ödeme mutabakatı da bozulmuş oldu.

NERELERE HACiZ GELDi?

1- Galatasaray Adası, Hasnun Galip’teki bina, Mecidiyeköy’deki bina, Mert Kule Apartmanı’nın tapuları.
2- Kulübün sahibi olduğu emlak ve dijital şirketler ile G.Saray Sportif A.Ş’nin A ve B Grubu hisselerine.
3- Spor Toto Teşkilatı’ndan alınacak paralara.
4- Spor federasyonlarından alınacak paralara (Basketbol ve voleybol federasyonları).
5- Tüm bankalara müzekkere yazıldı.
6- Kulübün Mağazacılık A.Ş’den alacaklarına.
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