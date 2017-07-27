Samanyolu Haber /Gündem / Dursun Çiçek: 'Kemalist darbe' haberleri YAŞ'ta temizlik hazırlığı /27 Temmuz 2017 16:40

Dursun Çiçek: 'Kemalist darbe' haberleri YAŞ'ta temizlik hazırlığı

15 Temmuz sonrasında AKP ile Ergenekon ve ulusalcı kanatta başlayan işbirliğinde yeni çatlaklar ortaya çıkıyor. Türkiye gazetesinde Nuri Elibol, Sabah’ta Rasim Ozan Kütahyalı’nın köşelerine ve manşetlerine taşıdığı “Kemalist darbe” iddialarını değerlendiren Ergenekon davası sanığı ve CHP’li Dursun Çiçek, haber ve tartışmalara “Kemalist askerlerin terfisini engellenme hamlesi” yorumu yaptı.

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YAŞ (Yüksek Askeri Şura) toplantısı öncesinde gündeme getirilen “Kemalist darbe” iddiaları Ankara kulislerinde tartışmaları hararetlendirdi. Yandaş medyanın “Kemalist askerler darbe hazırlığı içerisinde, uygun bir zamanlama arayışında” yazılarına Ergenekon sürecinde tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek cevap verdi. Birgün’e konuşan Çiçek, bu tartışma ile YAŞ öncesi Kemalist askerlerinin önünün kesilmeye çalışıldığını ve darbe korkutması ile OHAL’e zemin oluşturulduğunu söyledi.

YAŞ ÖNCESİ HAZIRLIK

YAŞ toplantısı öncesinde Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarında hazırlıklar başlarken başta Rasim Ozan Kütahyalı olmak üzere çok sayıda yandaş yazar da bu sürece ‘kilitlendi.’ Yandaşlar, “Gülen Cemaati’ne bağlı askerlerin üst rütbelerden alınsa da alt kademelerde göreve devam ettiğini, Kemalist askerlerle ortaklaşarak bir darbe hazırlığı içinde olduğunu” yazdı. Nuri Elibol’un köşesinde ve Türkiye gazetesinin manşetinde Kemalist askerlerin “uygun” zamanı kolladığı, 1-1.5 sene içinde darbe yapmak isteyecekleri iddia edildi.

‘OHAL’İ UZATMA, TERFİLERİ ENGELLEME’

Çiçek, AKP iktidarının kalemşorlarının iktidarın istediklerini yazdığını söyledi. Çiçek, şunları kaydetti:

“OHAL için hukuki bir zemin yaratmaya çalışıyorlar. Darbe tehdidi ile OHAL’in devam etmesini, OHAL baskısı altında da adaletsizliğin, hukukluğun devam etmesi isteniyor. Bütün bu iddiaların YAŞ öncesi gündeme gelmesinin sebebi ise, Ergenekon ve Balyoz mağduru askerlerin terfisini engellemek ve Kemalist askerler üzerinde şüphe yaratmak. İmam hatipli ya da iktidar gibi düşünen bir ordu, polis, yargı yaratmak için bilinçli olarak baskı ortamı yayılıyor. Burada yüzde 90 art niyet var.

Yandaş medyanın yazarlarını önemsemiyorum, bunların alt yapısı yok. Sadece algı operasyonlarının kalemleri bunlar. İktidar tarafından ‘hâlâ tehdit altındayız, darbe ortamı sürüyor’ algısı bu kalemşorlar tarafından yaygınlaştırılıyor. Ergenekon ve Balyoz’da da aynı şey yapılmıştı. Amaçları muhalefeti susturmak, baskıyı sürdürmek. Kendi fikirlerinde olmayanlar için ‘bunların kafasında darbe var bunları ordudan atalım, terfi ettirmeyelim’ algısı hem askeri camiada hem de kamuoyunda yaratılıyor.”
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