Samanyolu Haber /Ekonomi / Durmuş Yılmaz: Krizin ilk aşamasındayız, seçimden sonra durum net görülecek /23 Şubat 2019 16:09

Durmuş Yılmaz: Krizin ilk aşamasındayız, seçimden sonra durum net görülecek

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, ekonomik krizlerin dört aşamalı olduğunu belirterek, bunları inkâr, hayal kırıklığı, panik ve umut dönemleri olarak niteledi. Türkiye’nin krizin henüz ilk aşamasında olduğunu söyledi.

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Durmuş Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclis’nde ülkenin ekonomik gidişatı hakkında konuştu. Durmuş Yılmaz, inkâr etme evresi olan ilk aşamada, karar alıcı sorumluların önce bilinçsiz, sonra bilinçli olarak krizin yol açtığı tahribatın boyutunu anlamakta güçlük çektiğini ifade etti.

SORUNLAR YÖNETİM TARAFINDAN İNKAR EDİLİYOR

Durmuş Yılmaz, şunları söyledi: “Türkiye krizin henüz birinci aşamasındadır. Türkiye ekonomisinin karşı karşıya olduğu ciddî sorunlar, yönetim tarafından inkâr edilirken, üstüne bir yönetim kibri de bindirilmektedir, bu da ikinci bir unsur. Buna rağmen, Türkiye; krizin ikinci ve üçüncü aşaması olan hayal kırıklığı ve öfkenin yanında, panik ve korku birinci aşamayla birlikte, inkârla birlikte sürmektedir ve yaşanmaktadır.”

SORUNLARIN GEÇİCİ OLMADIĞI SEÇİMDEN SONRA ORTAYA ÇIKACAK

Yılmaz, Sanayi Üretim Endeksi, onun alt bileşenleri olan yatırım malları üretimi, ara malı ve ham madde üretimi, bütçe gelişmeleri, ekonominin temel direği olan güvenle ilgili göstergelerin ekonominin önemli bir sorunu olduğunu yadsınamaz bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Geçici olduğu söylenen bu durumun geçici olmadığının seçimden sonra görüleceğini kaydetti.

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