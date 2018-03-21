Samanyolu Haber /Gündem / Durmayan araca tam 35 el ateş etmişler /21 Mart 2018 11:39

Durmayan araca tam 35 el ateş etmişler

İstanbul'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan araca 35 el ateş ettiği ortaya çıktı. Polisin kurşunları dolayısıyla 2 genç hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

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Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Gazi Mahallesi’nde geçen yıl polisin açtığı ateş üzerine iki gencin yaşamını yitirdiği olayla ilgili dava dosyasına giren tutanağa göre olay yerinden 35 kovan elde edildi. Mermilerinden 23’ünün araca isabet ettiği saptandı. 
Lastiklere mermi değmezken arka cama dört, bagaj kapağına altı, ön tavana bir, stop lambasına iki, sol üst çamurluğun üstüne bir olmak üzere, çok sayıda mermi isabet ettiği belirlendi. 

Gazi Mahallesi’nde, 14 Nisan 2017’de eğlenceden dönen gençlerin aracına ‘Dur’ ihtarına uymadıkları iddiasıyla polis tarafından ateş edilmiş, Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul yaşamını yitirmişti. Araçta bulunan Ramazan Altürk ve Demirhan Erkul ise yaralanmıştı.

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün yapılacak. 

'PANİKLEYİNCE GAZA BASMIŞ'

Davayla ilgilenen avukatlardan Kıvanç Kayaoğlu'nun aktarımına göre olay arkadaşlarının doğum günü kutlaması için 14 Nisan 2017'de saat 19.00 sırasında Sultangazi Kent Ormanı'na giden Birkan Yüksel, Oğuzhan Erkul, Ramazan Altürk, Barış Kerem ve Demirhan Erkul isimli gençlerin saat 22:00 sıralarında Demirhan Erkul'un kullandığı araç ile ormandan çıktıkları sırada meydana geldi.

Kayaoğlu, “Kent Ormanı çıkışında 9-10 polisin beklediğini gören Demirhan Erkul yavaşlamış. Bu sırada polisler el ederek gençleri durdurmuş. Araçtan inmeden camı açmışlar. Birkaç saniye sonra ehliyeti olmadığı için panikleyen Demirhan Erkul, bir anda gaza basmış. Polis de arkalarından ateş açmış. Demirhan yaralanan arkadaşlarını hastaneye götürdükten sonra Toplum Dispanseri önüne aracı park ederek eve gitmiş” demişti.

Kayaoğlu hastaneye giden polislerin, “Dosyayı siyasi davalara bakan avukatlara vermeyin, çok da sesinizi çıkarmayın” diye aileler üzerinde baskı kurmaya çalıştıkları iddiasında bulunmuştu.
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