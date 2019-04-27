İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ittifakı beyanını önemsiyor ve ciddiye alıyoruz. Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var" dedi. Dervişoğlu'nun bu ifadelerine İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'dan uyarı geldi. Yılmaz, "Dur hele, bu kadar acelecilik niye?" ifadesini kullandı.







İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, dün düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart gecesi yaptığı balkon konuşmasında “milletin mesajı”nı aldığını öne sürüp “Daha sonra anlaşıldı ki herkes farklı mesaj almış seçimden. Biz milletin verdiği mesajın doğru şekilde algılanmasını istiyoruz” dedi.





Müsavat Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Hızla ekonomik buhrana sürükleniyoruz. Bunun sorumluluk sahibi siyasi kadrolar tarafından aşılması icap ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘kötü gidişe dur’ diyebilmek adına telaffuz ettiği Türkiye ittifakı beyanını önemsiyor ve ciddiye alıyoruz. Türkiye’nin birliğe ihtiyacı var. Türkiye’nin bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya ihtiyacı var. Türkiye’nin sorunları aşmaya yönelik çalışmalara ihtiyacı var.”





YILMAZ'DAN UYARI: BU ACELECİLİK NİYE?





Yılmaz, Dervişoğlu'nun açıklamalarına Twitter üzerinden uyarı niteliğinde bir tepki gösterdi. Yılmaz "Dur hele" diyerek şunları kaydetti:





"Dur hele, bu kadar acelecilik niye? Demiri soğutalım diyen kişi ertesi gün el sıkmadı."



