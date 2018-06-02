Samanyolu Haber /Dünya / 'Dünyanın sonu Menbic'ten başlayacak' /02 Haziran 2018 14:09

'Dünyanın sonu Menbic'ten başlayacak'

New York Times, Suriye'de gözlerin çevrildiği Menbic kentine girdi. Haberde, Suriye'deki iç savaşın tüm taraflarının Menbic'de varlık gösterdiğine dikkat çekilerek bir SDG üyesinin, "Dünyanın sonu Menbic'den başlayacak" sözlerini aktardı.

SHABER3.COM

Türkiye ile ABD arasında Suriye’nin Menbic kentine dair yapıldığı belirtilen anlaşma konusunda resmi açıklama beklenirken, Amerikan gazetesi New York Times kente girerek gözlemlerini aktardı. Gazete, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) bir üyesinin “Dünyanın sonu Menbic’den başlayacak” sözlerini haberin başlığına taşıdı.

‘BİR KİLOMETREKAREDE HERKES VAR’

Gazete Duvar’ın Dış Haberler servisi tarafından aktarılan haberde, Menbic bölgesinde Türk ve ÖSO güçleri ile Amerikan ve SDG güçlerinin çok yakın mesafede bulunduğunu, Rus askerlerinin de fazla uzak olmadığını belirtildi. NYT, Menbic’in hemen batısındaki Arima kasabasında SDG, ABD, Türk güçlerinin, silahlı muhaliflerin, Suriye ordusunun, Rusların ve İranlıların sadece bir kilometrekarelik bir alanda asker bulundurduğunu yazdı. Bu bölgenin şu an için gazetecilere kapalı olduğu belirtildi.

‘DÜNYANIN SONU…’

NYT Menbic’de, SDG komutanları ve savaşçıları ile de görüştü. Haberde adı sadece Şiar olarak verilen bir SDG komutanı “IŞİD’e karşı, Türkiye’ye karşı savaştım ve şimdi Menbic’deyim, tüm tarafların karşılaştığı yerde. Burası küçük bir kentten ibaret. Böyle bir yerin böylesine büyük bir uluslararası dikkat çekeceğini kim düşünebilirdi ki?” derken, Ali isimli SDG üyesi de şu ifadeleri kullandı: “Okuldayken haylazdık. Öğretmenimiz bize sık sık bağırır, “Eğer bu kadar sorun çıkarmaya devam ederseniz, dünyanın sonu buradan, Menbic’den başlayacak” derdi. Şimdi Menbic’in içinde bulunduğu duruma baktığımda, aklıma sık sık öğretmenimin sözleri geliyor.”

‘ESAD, TÜRK VE KÜRTLERDEN İYİ’

Menbic’in nüfusunun çoğunluğunun muhafazakâr Araplardan oluştuğunu belirten NYT, kentteki siviller için de durumun sahadaki kadar karmaşık olduğu yorumunu yaptı. Gazeteye isim vermeden konuşan bir kent sakini, “Eğer Kürtlerin yerine Türkiye gelirse, bir daha gidip gitmeyeceklerini bilemeyiz. Dolayısıyla Esad’ın geri gelmesi daha iyi. Esad bir Arap. Kürtler ve Türkler değil” dedi. Bir dükkan sahibi de, “Kürtleri sevdiğimizi söylesek Türkler öfkeleniyor. Türkleri sevdiğimizi söylesek Kürtler ve Suriyeliler öfkeleniyor. Tek diyebileceğimiz şu: Üç şey istiyoruz, istikrar, istikrar, istikrar” diye konuştu.

‘SAVAŞIN TÜM TARAFLARI MENBİC’DE’

Haberde ayrıca şu ifadeler kullanıldı: “Kuzey Suriye yedi yıldan uzun süredir şiddetten mustarip. Bazı silahlı gruplar yükselişe geçti ve düştü, Suriye ordusu geriledi ve ilerledi; çıkarı bulunan bölgesel güçlerin hepsi – Türkiye, İran, Rusya ve bazı Körfez ülkeleri ile ABD- kendi amaçlarını destekledi veya bizzat kendi savaşçılarını ihtilafa soktu. Bunun sonucunda, sahada şaşırtıcı bir yelpazede yer alan güçlerin varlığı oldu; geleneksel müttefikler farklı taraflarda olabiliyor veya bir yerde ittifak içinde, bir diğer yerde birbirlerine karşı durumdalar.”

gazeteduvar
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Dünyanın sonu Menbic'ten başlayacak' Sonraki Haber >>

AKPli'den Saadet Partili'ye: Ben senin kardeşin değilim

AKPli'den Saadet Partili'ye: Ben senin kardeşin değilim

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı

Erdoğan'dan bedelli askerlikte U dönüşü

Erdoğan'dan bedelli askerlikte U dönüşü

Hukuksuzluğa bulaşanlar Türkiye dışına çıkamayacak....

Hukuksuzluğa bulaşanlar Türkiye dışına çıkamayacak....

'Aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var'

'Aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var'

Çavuşoğlu sunucunun 'isim verin' demesine kızdı

Çavuşoğlu sunucunun 'isim verin' demesine kızdı

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:23:08