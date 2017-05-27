Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet'in meyvesi 'Dünyanın Renkleri', ABD Kongresi'nde! /27 Mayıs 2017 13:05

Hizmet'in meyvesi 'Dünyanın Renkleri', ABD Kongresi'nde!

Bu yıl 15. kez düzenlenen Uluslararası Dil ve Kültür Festivali, ABD’nin başkenti Washington DC’deki programlar ile devam ediyor.

'Dünyanın Renkleri' ABD Kongresi'nde

Festival kapsamında düzenlenen ABD Kongresi ziyareti her yıl olduğu gibi yine Kongre üyelerinin ve çalışanlarının yoğun ilgilisini çekti.

Kongre binasını gezen festival öğrencileri, ABD federal milletvekillerini (kongre üyeleri) ofislerinde ziyaret etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren kongre üyeleri öğrencilere eğitimlerini ABD’de sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.

GENEL KURULA ZİYARET

ABD Kongresi’ne gelen öğrenciler bu yıl bir ilki gerçekleştirerek Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nu ziyaret etti. Kongre üyelerinin davetini kırmayan festival öğrencileri burada barış ve kardeşlik mesajı verdi.

TERÖRE 17 DİLDE TEPKİ

ABD Kongresi’ndeki programa bu yıl 17 ülkeden 30’un üzerinde öğrenci katıldı. Ziyaretlerin ardından Rayburn Ofis Binası’na geçen öğrenciler ilk olarak İngiltere’nin Manchester şehrindeki gerçekleşen terör saldırısını kınadı. 17 farklı dilde teröre tepki gösterdi.

Demokrat Partili Kongre üyesi Henry Cuellar, programa her yıl katıldığını ve bundan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Farklı kültürleri paylaşmanın önemine dikkat çeken Cuellar, öğrencilere buna destek olmalarından dolayı teşekkür etti.

Cumhuriyetçi Partili Kongre üyesi John Rutherford, öğrencilere ve bu programın yapılmasını sağlayan herkese teşekkür etti. Öğrenciler ile çok keyifli vakit geçirdiğini belirten Rutherford, farklı kültürleri bir araya getirmesi dolayısıyla Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nin çok değerli olduğunu kaydetti.

California Milletvekili Karen Bass ise çok sayıda ülkenin dostluk ve barış içerisinde bir araya gelmesi idealini çok doğru bulduğunu söyledi. Öğrencilere ABD Kongresi’ni programlarına dahil etmeleri dolayısıyla teşekkür etti. (ZamanAmerika.com)










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