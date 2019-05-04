Dünyanın öbür ucunda, Toronto'da IFLC coşkusu...

Program Toronto’nun ünlü Metro Convention Center’da düzenlendi.







NBA yıldızı Enes Kanter ile Maestro Corporate Group’un sponsorluğunda gerçekleştirilen festivalin sunuculuğunu Rogers Medya çatısı altında yer alan OMNI TV’nin yöneticisi Jake Dheer yaptı.





Gecede, 20 ülkeden 50’nin üzerinde öğrenci sahne aldı. Etkinliğe Toronto’nun yanı sıra farklı şehirlerde yaşayan Türk-Kanada toplum üyeleri büyük ilgi gösterdi.





Festival ‘Colours of the World’ şarkı ve dans gösterisiyle başladı. Salonu dolduran kalabalık öğrencilerin birlik, beraberlik, kardeşlik ve küresel barış melodileriyle neşelendi.





Ardından sahneye çıkan sunucu Jake Dheer, Kanada’nın dünyanın en büyük kültür beşiği olduğunu, 200’den fazla kültür ve 140 dilin buluştuğu Toronto’da gerçekleştirilen festivalde yer almaktan büyük gurur duyduğunu söyledi. Dheer, sunumunu yer yer Türkçe yaptı.





Dil ve Kültür Festivali’ne dünyaca ünlü şarkıcı, komedyen ve NBA yıldızları da video mesajı gönderdi.







Ünlü Rap yıldızı ICE T, aktör ve komedyen Maz Jobrani ve olağanüstü smaçlarıyla ün yapan NBA oyuncusu Vince Carter’ın video mesajları ekrana yansıtıldı. Her 3 ünlü isim de IFLC’nin uluslararası dil ve kültür faaliyetlerinin dünya barışına büyük katkıda bulunduğunu dile getirip öğrencilerle gurur duyduklarını anlattı.





Ontario Başbakanı Doug Ford da festivale Hizmet Hareketi’nin uluslararası eğitim ve kültür faaliyetlerini öven bir tebrik mesajı gönderdi. Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nin dünya barışına, kültür ve dillerin harmonisiyle kültürel farklılıkların zenginliğine büyük katkıda bulunduğunu belirten Başabakan Ford, IFLC’ye farklı dil ve kültürlerin barış içinde bir arada bulunabildiğini gösterdiği için tebriklerini iletti. Ontario Eyaleti Başbakanı Ford, Türk okulu öğrencilerini Toronto’da ağırlamaktan gurur duyduğunu iletti.





Festivalde Enes Kanter sürprizi yaşandı. IFLC’nin en büyük sponsoru olan NBA yıldızı Enes Kanter programa canlı bağlandı. Kanter, öğrencilere, velilere ve onları yetiştiren öğretmenlere teşekkürlerini iletti ve festivalde sahne alan öğrencilerin dünya barışı için son derece önemli bir faaliyette bulunduklarını anlattı. Kanter, festivale ev sahipliği yapan Kanada’nın kendisi için dünyanın en kıymetli yerlerinden biri olduğunu da dile getirdi. Enes Kanter Foundation, IFLC’nin en büyük sponsorları arasında liste başında yer alıyor.





Anadolu Kültürleri Federasyonu (AHF) Başkanı Saadettin Özcan yaptığı açılış açıklamasında IFLC’nin sevgiye adanmış bir etkinlik olduğunu ve festivalin fikir babasının Fethullah Gülen olduğunu anlattı. Özcan, kültürel etkinliğe dikkat çekerek IFLC’nin programları ile ilgili bilgi verdi.





Bölge milletvekili Daisy Wai dünya barışına yaptıkları katkıdan dolayı AHF Başkanı Özcan’a plaket verdi. Wai, programda ter döken öğrencilere ve sponsorlara teşekkür etti ve milletvekili olarak IFLC’nin faaliyetlerine gönül desteği verdiğini ifade etti.





Festival, farklı ülkelerin şarkı ve dans gösterileriyle devam etti. Umuda ve hayata bağlı kalmanın öneminin anlatıldığı ve bir kızın yanlış teşhis ile hastaneye yatırılmasını konu eden ‘Patricia Musical’ izleyicilere duygulu anlar yaşattı.





Genç yetenekler, performansları ile salondan büyük alkış aldı.





Öğrencilerin ‘zamanda yolculuğu’ konu alan ‘Best of World Songs Musicals’ gösterisi, Kanadalı misafirlere keyif dolu anlar yaşattı.