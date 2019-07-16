Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın konuşacağı Erdoğan iddiası /16 Temmuz 2019 11:30

Dünyanın konuşacağı Erdoğan iddiası

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LPDR) lideri Vladimir Jirinovski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu: "Bana NATO'dan çıkmaya hazır olduklarını söyledi." Cumhurbaşkanılığı şu ana kadar iddiaya dair herhangi bir beyanda bulunmadı.

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Rusya Liberal Demokrat Partisi (LPDR) lideri Vladimir Jirinovski, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları görüşme sırasında NATO’dan çıkmaya hazır olduklarını söylediğini iddia etti. 

Cumhurbaşkanlığı, Jirinovski'nin çarpıcı iddiasına dair şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmadı.

"BANA NATO'DAN ÇIKMAYA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Sputnik’te yer alan habere göre; Telegram’da açıklama yapan Jirinovski, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep (Tayyip) Erdoğan’la iki kez görüştüm. Bana bizzat Türkiye’nin NATO’dan çıkmaya hazır olduğunu söyledi. AB üyesi olmak istiyorlar, ancak kabul edilmiyorlar. Talepleri birbiri ardına yerine getiriyorlar ancak alınmıyorlar. NATO’ya ise ilk kabul edilenlerden oldular, zira bulundukları bölge Rusya’ya karşı eylemler için uygun.” ifadelerini kullandı.

Jirinovski, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelecekte Belarus ve Gürcistan ile olan ilişkilerden daha ileri seviyeye çıkacağını ifade etti.
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