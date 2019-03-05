Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri işe başladı

Pek çok meslek için tehdit unsuru olduğu yorumlarına da yer açan yapay zekânın medya için de radikal bir değişime yol açacağı söyleniyor.
Haber spikerliği şimdiden robotlara teslim edilmeye başlandı bile...
Web Tekno’nun aktardığına göre, Xinhua ve Çinli arama motoru şirketi Sogou tarafından geliştirilen Xin Xiaomeng adlı kadın yapay zekâ robotu, Xinhua Haber Medya Merkezi’nin artık “kadrolu” haber spikeri. Robotun düzenli olarak sunuculuk yapması ile yapay zekânın yan etkilerinin de ortaya çıkacağı düşünülüyor.
Geçtiğimiz aylarda test amaçlı bir erkek robot, haber sunmuştu.