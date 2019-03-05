Samanyolu Haber /Teknoloji / Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri işe başladı /05 Mart 2019 14:29

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri işe başladı

Yapay zekâ baş döndürücü bir hızda hayatımıza girmeye devam ediyor. Dünyanın ilk robot kadın haber sunucusu Xin Xiaomeng, Xinhua Haber Medya Merkezi’nde göreve başladı.

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

Pek çok meslek için tehdit unsuru olduğu yorumlarına da yer açan yapay zekânın medya için de radikal bir değişime yol açacağı söyleniyor.

Haber spikerliği şimdiden robotlara teslim edilmeye başlandı bile...

Web Tekno’nun aktardığına göre, Xinhua ve Çinli arama motoru şirketi Sogou tarafından geliştirilen Xin Xiaomeng adlı kadın yapay zekâ robotu, Xinhua Haber Medya Merkezi’nin artık “kadrolu” haber spikeri. Robotun düzenli olarak sunuculuk yapması ile yapay zekânın yan etkilerinin de ortaya çıkacağı düşünülüyor.

Geçtiğimiz aylarda test amaçlı bir erkek robot, haber sunmuştu.
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Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

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