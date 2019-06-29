Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın gözü bu zirvedeydi: Anlaştılar /29 Haziran 2019 20:36

Dünyanın gözü bu zirvedeydi: Anlaştılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında devam eden ticaret savaşında müzakerelere yeniden başlama kararı alındı.

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Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G-20 Zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi bir araya geldi. İki liderin bir saatten fazla süren görüşme yaptığı kaydedildi.

MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLAYACAK 

Trump ve Şi'nin, ABD ve Çin'i ortaklaşa geliştirme konusunda hemfikir olduğuna işaret edilen haberde, ayrıca iki liderin ABD ve Çin arasında ekonomik ve ticari istişarelerin eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde yeniden başlatılması konusunda anlaştığı vurgulandı. 

ABD'nin, Çin'e yönelik yeni ek tarifeler uygulamayacağının altı çizilen haberde, iki ülkenin ekonomi ve ticaret müzakere ekiplerinin belirli konular üzerinde çalışacağı ifade edildi. 

TRUMP: ASLINDA ANLAŞMAYA ÇOK YAKINDIK

G-20 Zirvesi marjında Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşen Trump, 2017 yılında Çin'e gerçekleştirdiği ziyareti "hayatının en sıra dışı seyahatlerinden biri" olarak tanımlamıştı. 

Trump, "ABD-Çin iş birliği ayrılıktan iyidir, diyalog zıtlaşmadan iyidir. Aslında (anlaşmaya) çok yakındık, fakat bir şeyler oldu. O süreç biraz koptu, şu anda biraz daha yaklaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"ADİL BİR TİCARET ANLAŞMASI TARİHİ BİR İŞ OLUR"
 
ABD'nin Çin ile gerçekçi bir ticari anlaşma yapmaya açık olduğunu vurgulayan Trump, "Eğer adil bir ticaret anlaşması yapabilirsek bu tarihi bir iş olur. Buna tamamen açığız ve siz de buna tamamen açıksınız. Sanıyorum artık gerçekten muazzam olacak bir şeyler yapmaya devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulunmuştu. 

Şi ise ABD ile Çin arasındaki tarihi ilişkilerin zaman içinde nasıl gelişip bugünkü seviyesine ulaştığını anlattığı konuşmasında iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun daha da artmasını umduğunu dile getirmişti.
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