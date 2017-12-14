Dünyanın en zengin Arab'ı olan Suudi Prens’in serveti eriyor

Marmaris ve Bodrum'da yaptığı tatillerle tanınan Suudi Prens El Velid Bin Talal zor günler geçiriyor. Dünyanın en zengin Arab'ı olan Talal hala bu unvanını korurken tutuklandığından bu yana geçen iki ay içerisinde servetinden 2 milyar dolar kaybetti.





Financial Times'ın haberine göre Talal'ın şirketi Kingdom Holding'de de işler iyi gitmiyor. Şirket Talal'ın tutuklanmasının ardından değerinin 5'te 1'ini kaybederek piyasa değerini 8.5 milyar dolara düşürdü. Kingdom Holding'in yüzde 95'i Prens Talal'a ait.



