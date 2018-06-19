Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en yaşlı Sumatra orangutanı öldü /19 Haziran 2018 10:27

Dünyanın en yaşlı Sumatra orangutanı öldü

Avustralya'nın Perth kentindeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan, dünyanın bilinen en yaşlı Sumatra orangutanı öldü.

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Bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan Puan adlı 62 yaşındaki dişi orangutan Pazartesi günü uyutuldu.

1968'den beri hayvanat bahçesinde tutulan ve 2016'da türünün en yaşlı üyesi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na geçen Puan arkasında 11 çocuk ve 43 torun bıraktı.

Nesilleri tükenme tehlikesi altında olan Sumatra orangutanları, doğal ortamlarında nadiren 50 yaşını görüyor.

1956'da Endonezya'nın Sumatra ormanlarında doğduğu tahmin edilen Puan'ın torunlarının çoğu, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarına dağılmış durumda. Puan'ın bazı torunları da doğaya salındı.
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