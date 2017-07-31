Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın en uzun asma yaya köprüsü İsviçre'de açıldı /31 Temmuz 2017 15:26

Dünyanın en uzun asma yaya köprüsü İsviçre'de açıldı

Dünyadaki en uzun asma yaya köprüsü, İsviçre'nin Zermatt kasabasında açıldı.

Dünyanın en uzun asma yaya köprüsü İsviçre'de açıldı

Europabrücke (Avrupa Köprüsü) adı verilen köprü, yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 85 metre yüksekliğinde.

Köprü, daha önce aynı yerde bulunan ve kaya düşmesi nedeniyle hasar gören eski asma köprünün yerine yapıldı.

Zermatt Turizm Kurulu, sallanmaya karşı bir sisteme sahip olan köprünün kablolarının sekiz ton ağırlığında olduğunu açıkladı.

Köprü, dağlık alandaki doğa yürüyüşçülerinin kullandığı rotada yer alıyor.

Europabrücke, dünyadaki en uzun asma yaya köprüsü olsa da en yükseği değil. En yüksek asma yaya köprüsü Avrupa'da, Avusturya'nın Reutte kentinde bulunuyor ve 405 metrelik asma köprü, 110 metre yüksekliğe sahip.


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