Dünyanın en ünlü korsan film sitesi kapanıyor...

Binlerce filmi hiç bir ücret ödemeden internette yayınlayan sitenin milyonlarca ziyaretçisi bulunuyordu. Site, internet üzerinde de en büyük korsan film arşivine sahipti.







Siteden yapılan açıklamada, “Yıllardır film ve dizilere bağlantılar sağlıyoruz. Şimdi veda etme zamanı. 123movies ekibi olarak, uzun zamandır bizimle olduğunuz ve bizlere arkadaşlık yaptığınız için teşekkür ederiz” ifadesine yer verildi.





Korsan film sitesinin kullanıcılara bundan sonra film ve dizi izlemek istediklerinde, bunların yasal ücretlerini ödeyerek yapımcılara saygı göstermeleri gerektiği ifade etmesi ise dikkat çekti.