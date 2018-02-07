Dünyanın en güçlü roketi Mars'a doğru yola çıktı.. Yanında spor arabası da var

Elon Musk gazetecilere açıklamasında "Araba dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Yörüngede bir kaç yüz milyon hatta milyarlarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz" demişti.

Musk araca takılmış kameralardan "inanılmaz görüntüler" elde edeceklerini de vaadetmişti.

Türkiye saati ile 21:30 civarında fırlatılması planlanan Falcon Heavy'nin uzaya gönderilmesini binlerce kişinin Florida kıyılarından izlendi.

Musk'un şirketi SpaceX, fırlatma işleminin 3 saat süreceğini, teknik bir aksaklık yaşanması durumunda ikinci girişimin Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

SpaceX, Falcon Heavy roketinin tamamen dolu bir Boeing 737 yolcu uçağını yörüngeye taşıyacak kadar güçlü olduğunu ifade ediyor. Roket bu özelliğiyle NASA'nın astronotları aya taşıyan devasa roketi Saturn V'i takip ediyor.





Öte yandan NASA da, insanları aya ve daha sonra da Mars'a göndermek için Space Launch System (SLS) adını verdiği kendi ağır fırlatma roketini geliştiriyor.





Ancak projede yaşanan gecikmeler nedeniyle ilk test uçuşunun 2020'yi bulabileceği ifade ediliyor.



