Dünyanın en çok satan araba markası belli oldu

En fazla otomobil satan şirketler listesinde üçüncü yıl üst üste ilk sırada yer alan Volkswagen, 2018 yılında 10.8 milyon araç satarak bir önceki yıla göre yüzde 0.9 artış kaydetti.





Aynı sınıf otomobiller dışında, istatistiklerde binek ve spor arabalar Audi, Bentley, Buggati, Porsche, Lamborghini, SEAT ve Skoda'nın yanı sıra MAN ve Scania kamyonlarının satışları da dikkate alındı.





Listede ikinci sırada Japon şirketi Toyota bulunuyor. Toyota'nın otomobil satışı bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 10.6 milyon olarak gerçekleşti. Bir diğer Japon otomobil üreticisi Nissan, 5.65 milyon araç sattı.