Dünyanın en büyük mafyasına operasyon

İtalya'nın Sicilya merkezli Cosa Nostra, Napoli merkezli Camorra ile birlikte üç büyük mafya örgütlenmesinden biri olan Kalabriya merkezli 'Ndrangheta'ya karşı Avrupa ve Güney Amerika'da eşzamanlı uluslararası operasyonlar düzenlendi.







'Ndrangheta'ya 'ağır darbe' indirildiği açıklanan operasyonlarda onlarca kişi gözaltına alındı.





Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında yargısal işbirliği kurumu Eurojust'ın koordinasyonunda İtalya, Almanya, Hollanda ve Belçika polis teşkilatları Avrupa çapında operasyonlar yürüttü.





Eurojust'ın açıklamasına göre 2016'da başlayan bir soruşturmaya dayanarak 'Pollino' adı verilen operasyona girişildi. Avrupa'da kokain kaçakçılığı, kara para aklama, rüşvet ve şiddet faaliyetlerinde bulunan 'Ndrangheta ağları hedef alındı.





İtalyan polisi, kendi mafyayla mücadele ve terörle mücadele birimlerinin operasyonun başını çektiğini ve Almanya, Belçika, Hollanda yetkilileriyle işbirliği yaptıklarını açıkladı. Operasyonun 'Ndrangheta'nın ağır toplarını hedef aldığı ve ilk etapta 90 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.







Ancak Eurojust operasyonun devam ettiğini kaydederken daha sonra İspanya'dan da baskın haberleri geldi.





Almanya'daki baskınlar, Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki İtalyan restoranları, kafeleri, diğer işyerleri ve bazı evlere odaklandı.





AB üyesi ülkeler ile birliğin ortaklık kurduğu diğer ülkelerin kolluk kuvvetlerinin işbirliği kurumu Europol'den de açıklama geldi. Europol "Dünya çapında güçlü İtalyan suç şebekelerinden birine ağır darbe indirildi" dedi.





Avrupa Parlamentosu Başkanı, İtalyan siyasetçi Antonio Tajani, operasyona katılan polis teşkilatlarına kutlama mesajı gönderip "Avrupa 'Ndrangheta suç gruplarıyla mücadele ediyor" dedi.





Adı Yunancada 'kahramanlık' anlamına gelen sözden gelen 'Ndrangheta, İtalya'nın güneyindeki Kalabriya bölgesinin çeşitli köyleri ve büyük ailelerinden kaynaklanan klanlardan oluşuyor.







Polisin sürekli operasyonları ve gözaltılarına maruz kalmasına rağmen 'Ndrangheta büyüyüp gelişmeye ve çapını genişletmeye devam ediyor. Bu sayede nüfuzu Cosa Nostra ve Camorra'yı geçti.





6 bini aşkın üyesiyle Avrupa'daki kokain kaçakçılığının yüzde 80'ini kontrol eden 'Ndrangheta, organize suçla mücadele savcılarına göre tüm kıtalarda faal tek mafya örgütlenmesi konumunda.





'Pollini', İtalyan polisinin Sicilya'da büyük bir operasyonla Cosa Nostra'nın yeni lideri olduğundan şüphelenilen 80 yaşındaki kuyumcu Settimino Mineo ile beraberindeki 45 kişiyi gözaltına almasından bir gün sonra yapıldı.