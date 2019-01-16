Dünyanın dikkat kesildiği Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Patlamada 20'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. İntihar saldırısını IŞİD üstlendi.







Hayatını kaybedenler dışında bölgede iki Amerikan askeri daha bulunuyordu.





Sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmeyen askerlerin helikopterle bölgeden tahliye edildiği öğrenildi.





'HEYETLERİ HEDEF ALDILAR'







İddiaya göre patlamanın yaşandığı bölgede Mınbiç Askeri Konseyi yöneticileri ile bir konuk heyet bulunuyordu.





Patlamayla ilgili açıklama yapan Mınbiç Askeri Konseyi (MMC) sözcüsü Şarfan Derviş, saldırının Suriye Demokratik Güçleri (QSD) savaşçılarının sıkça gittiği bir lokantanın da bulunduğu kalabalık bir caddeyi hedef aldığını söyledi.





Görgü tanıkları, patlamanın konsey yöneticileri ile heyet üyelerinin bulunduğu restoranın civarında meydana geldiğini söyledi.





TRUMP ÇEKİLECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI





ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamış, bu karar başta Washington olmak üzere Avrupa'da ve ABD'yle birlikte IŞİD'e karşı savaşan Kürt savaşçılar tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.





Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını açıklamasının ardından "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederiz" demişti.



