Dünyanın bütün renkleri Ümit Nağmeleri'nde

Dünyanı değişik coğrafyalarından gelen çocuklar bu akşam Almanya’da sahne aldı.





Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRV) eyaletinde Bochum şehrinde gerçekleşen "Ümit Nağmeleri" programı Youtube, Periscope, MC EU TV'den naklen yayınlanıyor.





REHA YEPREM SUNUYOR





Sunuculuğunu Reha Yeprem'in yaptığı programda salon hıncahınç dolu.





Tertip komitesi "Ümit Nağmeleri" programına dair şu açıklamayı yaptı: ”Derdi, tasayı, kederi azaltmak; ümidi çoğaltmak için… paylaşmak gerek!…Arkadaş selamını duymak, dostun varlığını hissetmek ve yine iyinin, güzelin, baharın sesi olmak…





Eskinin tadıyla, yeninin heyecanıyla bir kavuşma zamanında hep beraber yüzümüzü ümide dönelim!"





ÜMİT NAĞMELERİ PROGRAMINI TAKİP ETMEK İÇİN LİNKLER:



