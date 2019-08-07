Samanyolu Haber /Teknoloji / Dünyada interneti en çok kullanan ülkeler açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralaması /07 Ağustos 2019 22:42

Dünyada interneti en çok kullanan ülkeler açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

İnternet kullanımı 2019 yılı temmuz ayı verilerine göre yüzde 56 oranına yükselirken, 4.33 milyar internet kullanıcısı bulunuyor.

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İnternet kullanımı 2019 yılı temmuz ayı verilerine göre yüzde 56 oranına yükselirken, 4.33 milyar internet kullanıcısı bulunuyor.

BirGün gazetesinin haberine göre, online istatistik oluşumu Stanista internet kullanımına dair verileri açıkladı. Veriler internet kullanım miktarının yükseldiğini gösterirken, Mart 2019 verilerine göre Çin, 829 milyon internet kullanıcısı ile zirvede yer alırken, 560 milyon kullanıcı sayısı ile Hindistan ve 292 milyon kullanıcısı sayısı ile ABD, listede Çin’i takip ediyor. Türkiye ise verilere göre 69 milyon kullanıcı miktarı ile 12. sırada yer alıyor.

Singapur 195,88 Mhps hız ile interneti en hızlı kullanan ülke olurken, Hong Kong ve Güney Kore Singapur’dan sonra geliyor.

İnternet kullanıcıların en çok kullandığı dil yüzde 25,2 ile İngilizce olurken, yüzde 19,3 oranla Çince ve yüzde 7,9 ile İspanyolca, listede İngilizceyi takip ediyor.
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