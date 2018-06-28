Dünya'da güzel şeyler de oluyor... Örnek bir hareket...

Seçkin Ergün/ Ottawa







Kanada'da hafta sonu alana giden işçiler killdeer denilen bir kuş türünün tam da sahnenin kurulacağı yere yuva yaparak yumurta bıraktığını fark etti. Bunun üzerine yuvanın etrafı sarı bantlar ile çevrildi ve özel güvenlik 24 saat nöbete başladı. Hem killdeer kuşu hem de yumurtaları nesli tükenmekte olduğu için koruma statüsüne sahipti. Uzmanlar, bu türün tehdit veya saldırgan yuvaya çok yaklaştığı zaman, bir savunma mekanizması olarak kendi yumurtalarını kırabileceğini söylediler.













Milyon dolarlık festivalin gecikmesi pahasına herkes beklemeye başladı. Olay Kanada gazete ve televizyonlarında haber oldu. Festival icra direktörü Mark Monahan, yuvayı taşımak için Federal Çevre Bakanlığı'ndan izin istedi. Nihayet Salı akşamı göçmen kuşları idare etmek için federal bir lisansı olan bir memurun, yumurtaları taşıması için izin verildi. Çevre Bakanlığı yaptığı açıklamada, tehcirin doğal bir ortamda yuvanın kalmasına ve yumurtaların çıkmasına izin vereceğini ifade etti. Yuvanın taşıma işi için Ottawa'nın yaklaşık 300 kilometre batısında, Minden'deki Odeninsky Woodlands Yaban Hayatı Koruma Barı'ndan Monika Melichar, geldi. Melichar yumurtaları taşıyan platformu şu anki yerinden 30 metre ileriye kurduğu yapay bir yuvaya nakletmeyi başardı. Organizatörler rahat bir nefes alırken 4 günlük gecikmeyi telafi etmek için zorlanacaklarını söylediler.







