Dünyada eşi benzeri olmayan 'artık sınırsız imza yetkisi' var!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisini Başkanlığa; damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı da Başkanvekilliği'ne atadığı Türkiye Varlık Fonu'nda (TVF) kamu kaynakları ve bürokrasinin ticari bir şirket gibi yönetilmesine kapı aralayan bir gelişme oldu.







TVF Yönetim Kurulu, şirketi üç yıl süre ile temsil etmek üzere Bakan Albayrak ile şirketin Genel Müdürü Zafer Sönmez'i yetkilendirdi. TVF'nin konuya ilişkin yönetim kurulu kararı ve bununla bağlantılı iç yönergesi 29 Kasım 2018 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.





Albayrak ile Sönmez'e verilen A grubu imza yetkisi 11 Eylül 2021 tarihine kadar, TVF ve ona bağlı alt fonları “her koşulda ve sınırsız bir temsil ve ilzam etmeye” (“ilzam”, bağlayıcı olması) yetkili kılındı. İmza yetkileri de, A,B,C ve D olmak üzere dört gruba ayrıldı.





Sözcü gazetesinde Çiğdem Toker imzalı habere göre, “sınırsız” olarak A grubu imza yetkisine sahip olan Berat Albayrak ile Zafer Sönmez'in sahip olduğu kritik bir yetki de şirket kararında şöyle tanımlandı:







ANLAMI BÜYÜK





“Şirketin ve veya bağlı alt fonların sermayedarı olduğu şirket ve varlıkların genel kurul, yönetim kurulu, müdürler kurulu ve sair her türlü kurul yahut organlarında TVF'yi temsil edecek ve Varlık Fonu'nu temsilen bu kurul ve veya organlarda görev almak için aday olacak kişileri de belirleme yetkisine haizdir.”





Böylece TVF yönetimi, Albayrak'ı köklü ve devasa kamu şirketlerinde sınırsız yetkiyle donatmış oldu. TVF yönetiminde partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak, Sönmez'in yanı sıra, Hüseyin Aydın, M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı, Salim Arda Ermut'un da imzaları yer alıyor.





Bu yetki, TVF kapsamına daha önce OHAL KHK'si ile alınmış kamu bankaları ve çok sayıdaki kamu sermayeli büyük şirket yöneticilerini (Ziraat Bankası, Halkbank, BOTAŞ, PTT, BİST, TÜRKSAT, ÇAYKUR, THY, Telekom gibi kurumların yöneticilerini) Albayrak ile Sönmez'in belirleyeceği anlamına geliyor.





Ticaret Sicil Gazetesi'nde önceki gün yayımlanan bu karar ve yeni yapılanma, devlet kurumlarının şirket esaslarıyla yönetilmesinde dönüm noktası niteliği taşıyor.