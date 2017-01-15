Dünya'da en çok kaybeden Türk Lirası oldu





Yılın ikinci işlem haftası olan 9 – 13 Ocak arasında en büyük kazanç yüzde 6.57 ile 24 ayar külçe altında elde edildi. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5.73'lük yükselişle 81.524,32 puandan tamamladı. Serbest piyasada euro ve dolar bu haftayı kazançla kapattı. Hafta içinde 3.94 lira ile tarihi rekor kıran dolar, haftada yüzde 4.18 değer kazanırken, Merkez Bankası'nın müdahaleleriyle gerileyerek haftayı 3.7860 lira ile kapattı. Euro da 4.17 liralık rekor kırdığı haftada yüzde 5.17 değer kazandı. Euro haftayı, 4.0310 lira ile kapattı.





Gözler Merkez Bankası’nda





Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle gözler, geçen hafta iki kez piyasalara müdahale eden Merkez Bankası’na çevrildi. Merkez Bankası (MB) Cuma günü yaptığı bir açıklama ile geçen hafta ikinci kez bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini düşürürken, gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında MB tarafından yapılan fonlama tutarını sınırlandırılabileceğini açıkladı.





PPK 24 Ocak'ta toplanacak





MB böylece, bankaları, genel olarak likiditeye sıkıştıkları durumlarda kullandığı yüzde 10 faizle fonlamanın sağlandığı geç likidite penceresine yönlendirmiş oldu.





Piyasa analistlerine göre, önümüzdeki hafta bu adım da lirada değer kaybını durduramazsa, MB "döviz satış ihaleleri/dövize doğrudan satış müdahalesi ve en son faiz artırımı" yapmak zorunda kalabilir ve "risklerin sürdüğü ortamda" 24 Ocak'ta yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 1.5-2.0 puanlık faiz artırımı da yeterli olmayabilir.





Haftanın ekonomi gündemi





16 - 20 Ocak haftasında TÜİK’in paylaşacağı ekonomik verilerden ilki, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayacak Ekim dönemi işsizlik ve işgücü istatistikleri olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre 1.0 puan artışla yüzde 11.3'e, tarımdışı işsizlik de 1.3 puan artışla yüzde 13.7 düzeyine tırmandı. TÜİK verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 420,000 kişi artarak 3.52 milyon kişi olurken; 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 1.4 puanlık artışla yüzde 19.9 ile yüzde 20'ye dayandı.





Kısa vadeli borç rakamlarıyla tarım ürünleri üretici fiyat endeksinin açıklanacağı hafta içinde Uluslararası yatırım pozisyonu ve yıllık sanayi ürün istatistikleri paylaşılacak. Bina inşaatı maliyet endeksi, kredi kartı ve tüketici kredileri istatistikleri açıklanacak diğer ekonomik veriler olurken haftanın son günü kurulan ve kapanan şirketler ile yurtdışı üretici fiyat endeksi kamuoyu ile paylaşılacak.





Fitch: Ay sonunda not düşürme riski var





Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch küresel ülke notu müdürü James McCormack'ın, Fitch'in Türkiye'nin yatırım yapılabilir düzeydeki kredi notuna ilişkin olarak not indirimi riski gördüklerini söylemesi üzerine, 3.82 liraya kadar yükselen dolar, sonra yeniden 3.80 liranın altına çekildi.





Bloomberg'in haberine göre, Londra'da hafta ortasında düzenlenen bir konferanstaki konuşmasında Türkiye'de bir ekiplerinin bulunduğunu belirten McCormack, negatif görünümün Türkiye'deki risklerin arttığını işaret ettiğine dikkat çekti.





Fitch Ratings, en son 19 Ağustos'ta yaptığı not açıklamasında, Türkiye'nin "BBB-" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu teyit etmiş, not görünümünü ise 15 Temmuz'da darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar nedeniyle "durağan"dan "negatif"e çekmişti.





Fitch'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü 27 Ocak'ta gözden geçirmesi bekleniyor.





En büyük kayıp lirada









ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını sürdüreceği beklentileriyle 2016 yılının son çeyreğinde yükselen dolar, yeni yılda yalnızca aralarında liranın da bulunduğu bazı gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yükseldi, diğer para birimlerine karşı geriledi.





Dolar yılbaşından geçen hafta sonuna kadar;









- Türk Lirası karşısında yaklaşık yüzde 9.0 yükselirken,





- Meksika pesosu karşısında yüzde 4.9,





- Peru soluna karşı yüzde 0.99,





- Hindistan rupisine karşı yüzde 0.43,





- İsrail şekeline karşı yüzde 0.23 ve





- Güney Afrika randına karşı da yüzde 0.02 yükseldi.









Dolar buna karşılık;









- Avustralya dolarına karşı yüzde 2.39,





- Kolombiya pesosuna karşı yüzde 1.89,





- Rusya rublesine karşı yüzde 1.85,





- Brezilya realine karşıyüzde 1.76,





- Kanada dolarına karşı yüzde 1.53,





- Endonezya rupisine karşı yüzde 1.19,





- Polonya zlotinisine karşı yüzde 1.14,





- Tayvan dolarına karşı yüzde 1.13,





- Güney Kore wonuna karşı yüzde 1.05,





- Yeni Zelanda dolarına karşı yüzde 0.94,





- Arjantin pesosuna karşı yüzde 0.19,





- Şili pesosuna karşı yüzde 0.07 geriledi.