Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünyaca ünlü siteye Türkiye'de erişim engeli geldi /29 Mart 2017 16:26

Dünyaca ünlü siteye Türkiye'de erişim engeli geldi

Uluslararası seyahat ve rezervasyon sitesi Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verildi. Durdurma kararı TURSAB'ın açtığı dava sonrasında alındı.

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından, birlik üyesi seyahat acentalarına karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açılan davada, Online rezervasyon portalı Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verildi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul (5).Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/1174 E. sayılı dosyası ile açılan davanın 29.03.2017 tarihli duruşmasında Booking.com benzeri şirketinin, Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu’na yazı yazılmasına karar verildi.

Booking.com’a BTK tarafından uygulanacak erişim engelinin, Mahkeme kararının tebliğinin ardından uygulanması bekleniyor.

TÜRSAB Rekabet Kurumu’na daha önce gerçekleştirdiği başvurusunda da, Booking.com BV şirketinin rekabete aykırı eylemlerinden dolayı “Rekabet Kurumu”nca 2 milyon 543 bin 992,85 TL idari para cezasına çarptırılmasını sağlamıştı. 

NE ANLAMA GELİYOR?

Kararla milyonlarca kişinin kullandığı Booking.com'a erişim Türkiye'den mümkün olmayacak. Türkiye'deki firmalarla ilişkisi kopan ve sektörde ciddi bir ağırlığı olan Booking.com'un çekilmesiyle tatilini online rezervasyonla yapan milyonlarca kişi, tatil tesislerini bu site üzerinden göremeyecek, rezervasyon yapamayacak ve mevcut başka ülkelere/lokasyonlara yönelecek.

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