Dünyaca tanınan çikolata üreticisine gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Kadiroğlu’nun 27 Ocak 2014’te 3 milyon 600 bin lira, 17 Haziran 2014’te ise 3 milyon 800 bin lirayı Bank Asya’daki şirket hesaplarına yatırması suç olarak gösteriliyor.







Türk Ceza Kanunu’nun mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Bank Asya’dan dolayı alınan gözaltı ve tutuklama kararalarına atıf yaparak, “Devletin gözetim ve denetimi altında faaliyet icrasına izin verilen bir finans kuruluşunun, bu izni hukuki geçerliliğini devam ettirdiği sürece ve bu finans kuruluşunun hukuki varlığı devam ettiği sürece, bir terör örgütüyle ilişkilendirilmesi, hukuken ayıplı bir nitelendirmedir.” tespitinde bulunmuştu.





Yürütülen soruşturma kapsamında Birlik Başkanı Mete’nin yanı sıra başkan yardımcıları Sübet Çiçek ve Kazım Taycı da gözaltına alınmıştı. Hürriyet’in haberine göre savcılık 12 Şubat’ta Hidayet Kadiroğlu hakkında yakalama kararı çıkardı.





ELVAN GIDA: BÖYLE BİR TEBLİGAT YAPILMADI





Konu ile ilgili Elvan Gıda’dan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Yakalama kararından haberdar değiliz, bize böyle bir tebligat yapılmadı. Tebligat yapılsa ve davet edilseydi bütün bildiklerini savcılığa anlatırdı. Basından öğrendiğimiz kadarıyla bir dönem başkan yardımcısı olarak görev aldığı Hububat Birliği ile ilgili yürütülen tahkikatta gözaltı kararı olduğu yönünde bir değerlendirme var. Biz bunu teyit edeceğiz ve pazartesi günü itibariyle bildiklerimizi savcılıkla paylaşacağız.”





DÜNYADA 100 BÜYÜK ŞEKERLEME FİRMASI ARASINDA





Elvan Gıda, şekerleme, çikolata, gofret gibi ürünlerde önemli bir üretici konumunda. Şirketin ürünleri yurtiçi yanı sıra, dünyanın bir çok ülkesine de ihraç ediliyor. Elvan Gıda, dünyanın en büyük 100 şekerleme firması listesine de girmişti.





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