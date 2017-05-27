Dünya yaşlanıyor , Emeklilik yaşı 70'e çıkarılmalı sesleri yükseliyor

Kuruluşun raporunda, bugün doğanların ortalama yaşam beklentisinin 100'e çıkacağı ve 2050'ye kadar 65 yaşın üstündeki insanların sayısının üçe katlanarak 2.1 milyara ulaşacağı belirtildi.







Dünyanın en büyük emeklilik sistemlerine sahip altı ülkesi; ABD, Japonya, Avustralya, Kanada, Hollanda ve İngiltere ile dünyanın en çok nüfusa sahip ülkeleri Çin ve Hindistan'ın incelendiği raporda, insanların daha uzun süre çalışmaması ve daha fazla tasarruf yapılmaması halinde, büyük bir krizin yaşanacağı uyarısı yapıldı.





Rapora göre söz konusu sekiz ülkede emeklilik sistemindeki açık 2050'ye kadar 70 trilyon dolardan 400 trilyon dolara çıkacak.





'Emekli başına çalışan sayısı 4'e düşecek'





Bu süre içinde emekli başına düşen çalışan sayısı da yarı yarıya azalarak dörde düşecek.





WEF'in finansal ve altyapı sistemleri sorumlusu Michael Drexler, ortalama yaşam beklentisinin artmasını küresel ısınmaya benzetti, "Ya şimdi harekete geçeceğiz ya da gelecek nesillerin, çocuklarımızın ve torunlarımızın üzerinde oluşacak dayanılmaz baskıyı kabul etmek zorunda kalacağız" dedi.





İngiltere'de emeklilik yaşının gelecek yıl 65'e, 2046'ya kadar da 68'e çıkarılması planlanıyor.