Samanyolu Haber /Dünya / Yangının ardından Notre Dame Katedrali’nde baretli ilk ayin /16 Haziran 2019 14:05

Yangının ardından Notre Dame Katedrali’nde baretli ilk ayin

Fransa’nın Paris kentinde yer alan Notre Dame Katedrali’nde, 2 ay önce yaşanan yangının ardından ilk ayin düzenlendi. Koruyucu kasklarla ayine katılanlar ‘hayat devam ediyor’ mesajı verdi.

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15 Nisan’da Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangında bölgenin tarihi bir yapıtı olan kilisenin çatısı tahrip olmuştu. Yangın sonrası yapılan bağışların miktarı 1.4 milyar Euro’ya ulaşmıştı.

Yangından sonra ilk kez düzenlenen ayin, kilisenin tahrip olmamış yan şapelinde gerçekleşti. Ayine katılım 30 kişiyle sınırlı oldu. Katılanlar koruyucu başlık taktı. 

Ayini yöneten Paris Başkpiskopos’u Michel Aupetit, “Katedrali anmak için buradayız. Burada yapılan ayin, umudun bir sembolü ve katedralin başına gelenlerden etkilenen herkese teşekkür ediyorum” dedi ve kaskla ayin yönetmenin ‘ilginç’ olduğunu söyledi.



Fransa Kültür Bakanı, cuma günü yaptığı bir açıklamada Katedral’in hâlâ hassas bir durumda olduğunu söylemişti. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Katedral’in yeniden inşasının 5 yıl süreceğini söylemişti.
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