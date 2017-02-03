Dünya Trump'ı Erdoğan Obama'yı konuşuyor

Erdoğan: Obama başaramadı ama biz başardık





Mersin'de bin 300 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi ve toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Ana muhalefete yüklenirken, eski ABD Başkanı Obama'yı da hedef alarak "İşte buyrun hastane mi görmek istiyorsun gel Mersin'e şehir hastanesi gör. Git 81 vilayete hastane gör. Bu hastane kuyrukçul sisteme son veren bir hastanedir. Obama bizdekinin küçük bir sistemini yaşama geçirmeye çalıştı, ama başaramadı. Biz başardık" dedi.





Erdoğan 9 gündür susuyor





Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD yeni başkanı Donald Trump'ın İslam karşıtı söylem ve eylemleri ile ilgili sessizliği koruyor. Trump 25 Ocak'ta 7 Müslüman ülkenin vatandaşının ABD'ye girişini kısıtlamış ve başta ABD olmak üzere dünyanın 4 bir yanında protestolar düzenlenmişti. AB liderleri dahil siyasiler de ABD'nin yeni başkanını sert sözlerle eleştiriyor. Ancak Erdoğan ve AKP cephesi şu ana kadar bir kaç cılız açıklama dışında olayı neredeyse hiç eleştirmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'sa o günden bu yana sayısız kez açıklama yapmalarına rağmen bu konuya hiç girmedi.



