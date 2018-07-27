Samanyolu Haber /Gündem / Dünya sıcaklardan dertli . Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle 24 eyalette olağanüstü hal ilan etti /27 Temmuz 2018 09:19

Dünya sıcaklardan dertli . Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle 24 eyalette olağanüstü hal ilan etti

Yunanistan, Japonya, İsveç ve ABD gibi dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan aşırı sıcaklardan Meksika da etkilendi. Ülkenin 24 eyaletinde sıcak hava dalgası nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

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Meksika'da bazı bölgelerde hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye ulaşmasının ardından olağanüstü hal ilan edildi.
Meksika Ulusal Acil Durum Dairesi'nin başkanı  Luis Felipe Puente "Ülkenin büyük kısmında görülen yüksek sıcaklıklar nedeniyle İçişleri Bakanlığı 24 eyalette olağanüstü hal ilan etti" dedi.

Puente aşırı sıcakalrdan en fazla etkilenen eyaletlerin insanlara sağlık ve gıda yardımı için ulusal acil durum fonundan yararlanabileceğini de kaydetti.

Bu Meksika'nın aşırı sıcaklar nedeniyle bu yaz ilan ettiği 2. olağanüstü hal.

Haziran başında da ülkenin 31 eyaletinin 22'sinde aşırı sıcaklar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.
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