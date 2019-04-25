Dünya Sağlık Örgütü: Çocuklar hareketsiz kalmamalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Cenevre'de açıklanan raporda beş yaş altındaki çocuk ve bebeklerin fiziksel aktivite ve uyku düzenlerinin önemine dikkat çekildi.





Uzmanlar, çocuk ve bebeklerin mümkün olduğunca çok hareket etmesi, yeterince uyuması ve ekran karşısında vakit geçirmek gibi pasif aktivitelerden kaçınması gerektiğini belirtti.





Örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çocukların sağlıklı bir yaşam biçimine erken adapte olmasının önemine dikkat çekti. Ghebreyesus, bu yaşların en hızlı büyümenin kaydedildiği yaş aralığı olduğunu ve çocukların içinde büyüdüğü çevredeki alışkanlıkların yaşamlarının ilk yıllarında oldukça etkilli olduğunu vurguladı.





Araştırmada, bir yaşın altındaki bebeklerin, örneğin bebek arabalarında sabit bir pozisyonda bir saatten fazla kalmamaları gerektiği uyarısında da bulunuldu. Bu yaş grubunun günde 17 saate kadar uyuması ve en az yarım saat emekleme gibi aktivitelerde bulunmaları gerektiği belirtildi.





Örgütün dikkat çektiği noktalardan biri de ekran karşısında geçirilen zaman. Araştırmada üç-dört yaş grubundaki çocukların ekran karşısında geçirdikleri sürenin bir saatle sınırlanması gerektiği, bu süre ne kadar kısıtlı olursa, çocukların sağlığı açısından o kadar iyi olacağı belirtildi.





DSÖ'nün verilerine göre, dünya çapında yetersiz hareket etmekten kaynaklı kalp ve damar hastalıkları nedeniyle her yıl yaklaşık beş milyon erken ölüm yaşanıyor. Gençlerin yüzde 80'inin de fiziksel aktiviteleri ihmal ettikleri ve yeterince hareket etmediklerine dikkat çekildi.





(Deutsche Welle Türkçe)



