Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünya otomotiv devine büyük şok! 4 ayrı eyaletteki 11 tesiste arama yapıldı /24 Mayıs 2017 16:59

Dünya otomotiv devine büyük şok! 4 ayrı eyaletteki 11 tesiste arama yapıldı

Alman otomobil devi Mercedes Benz tesisleri dizel skandalı sonrasında aranıyor. Stuttgart Savcılığı tarafından yürütülen emisyon skandalı kapsamında Mercedesin dört ayrı eyaletteki 11 tesisinde arama yapıldı. Polis ve savcılık tarafından yapılan açıklamada Baden-Württemberg, Berlin, Saksonya ve Aşağı Saksonya eyaletlerindeki Mercedes Benz tesislerinde 23 savcı ve 230 polisin katıldığı operasyonla emisyon değerlerinde oynama iddialarına ilişkin delil arandı.

Dünya otomotiv devine büyük şok! 4 ayrı eyaletteki 11 tesiste arama yapıldı

Alman basınına yansıyan haberlere göre, Mercedes dizel skandalı kapsamında gerçekleştirilen aramaları doğrularken, ayrıntı vermekten kaçındı. Bild gazetesi ise, soruşturmanın hedefinde üst düzey yöneticiler bulunmadığını yazdı.

Savcılık Mart ayında Mercedes çalışanları hakkında dizel skandalı kapsamında soruşturma yapılacağını duyurmuştu. Savcılıkla işbirliği yapılacağını açıklayan Mercedes, manipülasyon iddialarını reddediyor.

Dizel skandalı bir başka Alman otomobil devi olan Volkswagenin 2015 yılında dünya çapında milyonlarca otomobilin emisyon değerlerini özel bir programla düşük gösterdiğinin ortaya çıkmasıyla gündeme oturmuştu.

MERCEDES BENZ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Mercedes Benz'den şu açıklama yapıldı:

Stuttgart Savcılığı tarafından Mart 2017’de duyurulduğu üzere, dizel motora sahip binek otomobillerde egzoz gazı salınımının olası manipülasyonu iddiası ile ilgili Almanya’nın çeşitli bölgelerinde bulunan Daimler AG tesislerinde araştırma başlatıldığı doğrudur. Konuyla ilgili ana şirketimiz Daimler AG, yetkililerle işbirliği içerisindedir.

Bu süreçte Daimler AG, resmi merciler tarafından talep edilen tüm bilgileri yetkililere sağlamış olup; tesislerinde gerçekleşmesi muhtemel soruşturma bilgisine şirketin ilk 3 aylık ara faaliyet raporunda da yer vermiştir.

Bu bilgilerin ötesinde devam eden ön soruşturma hakkında daha fazla açıklama yapamamaktayız. 
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