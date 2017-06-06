Samanyolu Haber /Gündem / Dünya onu bu fotoğraf ile tanımıştı... /06 Haziran 2017 01:07

Dünya onu bu fotoğraf ile tanımıştı...

Halep'teki bir hava saldırısının ardından enkaz altından çıkartılan beş yaşındaki Ümran'ın görüntüleri dünyada büyük yankı uyandırmış, sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden olmuştu. Başı kan, gözleri korku içindeydi... Suriye'deki yıkımın simgesi olmuştu küçük Ümran...

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Beş yaşındaki Ümran Dakneş Suriyeli muhaliflerin yayımladığı görüntülerde, enkaz altından çıkartıldıktan sonra her yanı toz içinde, yüzü kanlı halde bir ambulansın arka koltuğunda sessizce oturuyordu.


Toz içinde kalan bedeni ve dehşete uğramış yüz ifadesiyle Ümran, daha sonra ellerini kan içindeki yüzüne götürüyor ve elinin kana bulandığını görüyor.


Bulaşan kandan kurtulmak için bu sefer ellerini sessizce ambulansın koltuğuna siliyordu.



ÜMRAN’IN SON GÖRÜNTÜLERİ HERKESİ SEVİNDİRDİ

Suriye krizinin simgesi haline gelen Ümran’ın son hali herkesin içine su serpti. Ailesiyle bir arada olan Ümran’ın sağlığı da gayet iyi ve bir Suriye kanalına konuk oldu.

ÜMRAN BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

18 Ağustos 2016'daki hava saldırısının ardından ambulanstaki görüntüsüyle yürek sızlatan Ümran bebeğin, 17 Ekim 2016'taki bir saldırıda da ağır yaralandığı hatta hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Ümran bebeğin ortaya çıkan son görüntüleri ise insanların yüreğine su serpti.
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