Samanyolu Haber /Gündem / Dünya, olanların farkında /13 Mayıs 2017 08:08

Dünya, olanların farkında

Dünya basın özgürlüğü raporlarını açıkladığı toplantılarda konuşan Obama yönetiminin Dışişleri Bakan yardımcılarından Tom Malinowski, “(Türkiye) çok dramatik bir şekilde yön değiştirdi. Türkiye’nin küresel saygınlığı zarar gördü. Dünya neler olup bittiğinin gayet farkında” dedi.

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Washington geçen haftalarda, basın özgürlüğü ile ilgili iki önemli toplantıya ev sahipliği yaptı. Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Özgürlük Evi’nin dünya basın özgürlüğü raporlarını açıkladığı toplantılarda en dikkat çekici iki isim Obama yönetiminin dışişleri bakan yardımcılarından Tom Malinowski ve Rus muhalif lider, eski dünya Satranç şampiyonu Gary Kasparov’du.

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in paneline katılan Malinowski, Amerika’nın Sesi’nin sorularını da cevapladı.

Malinowski, “Türkiye, diğer bölge ülkeleri için örnek oluşturan bir demokrasiye sahipti. Bu nedenle dünyanın dört bir yanında saygı görüyordu. Erdoğan yönetiminde de daha sürdürülebilir bir demokrasi olma yolunda ilerliyordu. Ama bu çok dramatik bir şekilde yön değiştirdi ve Türk halkı, Türk gazeteciler bunun yükünü çekiyor. Türkiye’nin küresel saygınlığı zarar gördü. Hükümeti desteklemeyen Türkleri tehdit etseniz de, dünyanın kalanını tehdit edemezsiniz. Dünya neler olup bittiğinin gayet farkında,” dedi.

‘Yakınlaşma Türkiye ile Rusya arasında değil’

Özgürlük Evi’nin panelinde konuşan 13. Dünya Satranç Şampiyonu Rus muhalif Gary Kasparov da Türkiye’deki son gelişmeleri endişe ile takip edenlerden. Kasparov, “Türkiye, benim gibi birçok insan için büyük umuttu. 2002’de Türkiye’nin Avrupa Birliği yolculuğu üzerine bir makale yazmıştım. Demokrasisi güçlü Müslüman bir ülke ile Hıristiyan Avrupa arasında bir köprünün büyük bir şans olduğunu dile getirmiştim. Türkiye, büyük bir miti yıkabilir ve Müslüman dünyasında demokrasinin işleyebileceğini gösterebilirdi. Türkiye’de yakın geçmişte yaşananlar ise sadece kendisi için değil, bu umut için de bir felaket oldu,” dedi. Ankara-Moskova hattında azalan gerilime farklı bir yaklaşım içinde olan Garry Kasparov, “Daha net konuşalım. Bu yakınlaşma Rusya ile Türkiye arasında değil, Erdoğan ve Putin arasındadır. Bugün dost yarın düşman olabilirler” şeklinde konuştu. 
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