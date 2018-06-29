Samanyolu Haber /Spor / Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu /29 Haziran 2018 09:38

Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

2018 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması sona erdi. Rusya'da düzenlenen ve 15 Temmuz'da başlayan turnuvada bugüne kadar 48 maç oynandı.

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Grup aşamalarının tamamlanmasının ardından A Grubu'nda Uruguay ile ev sahibi Rusya, B Grubu'nda İspanya ile Portekiz, C Grubu'nda Fransa ile Danimarka, D Grubu'nda Hırvatistan ile Arjantin, E Grubu'nda Brezilya ile İsviçre, F Grubu'nda İsveç ile Meksika, G Grubu'nda Belçika ile İngiltere ve H Grubu'nda Kolombiya ile Japonya son 16 turuna yükseldi.

Turnuvaya grup aşamasında veda eden takımlar ise son şampiyon Almanya'nın yanı sıra, Suudi Arabistan, Mısır, İran, Fas, Peru, Avustralya, Nijerya, İzlanda, Sırbistan, Kosta Rika, Güney Kore, Tunus, Panama, Senegal ve Polonya oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre grup aşamasında en fazla gol atan oyuncu İngiltere'nin golcüsü Harry Kane (5) olurken, yine aynı grubun lideri Belçika'nın yıldızı Romelu Lukaku ve B Grubu'nu ikinci sırada noktalayan Portekiz'in dünyaca ünlü oyuncusu Cristiano Ronaldo 4'er gol kaydetti.

Grup aşamasında gol yemeyen tek takım ise Uruguay oldu.

2018 FIFA Dünya Kupası'na yarın ara verilecek ve bu aranın ardından 30 Haziran'da son 16 turu start alacak.

Son 16 turundaki eşleşmeler ve program şu şekilde:

30 HAZİRAN

17.00 Fransa - Arjantin

21.00 Uruguay - Portekiz

1 TEMMUZ

17.00 İspanya - Rusya

21.00 Hırvatistan - Danimarka

2 TEMMUZ

17.00 Brezilya - Meksika

21.00 Belçika - Japonya

3 TEMMUZ

17.00 İsveç - İsviçre

21.00 Kolombiya - İngiltere
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