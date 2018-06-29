Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu













Grup aşamalarının tamamlanmasının ardından A Grubu'nda Uruguay ile ev sahibi Rusya, B Grubu'nda İspanya ile Portekiz, C Grubu'nda Fransa ile Danimarka, D Grubu'nda Hırvatistan ile Arjantin, E Grubu'nda Brezilya ile İsviçre, F Grubu'nda İsveç ile Meksika, G Grubu'nda Belçika ile İngiltere ve H Grubu'nda Kolombiya ile Japonya son 16 turuna yükseldi.





Turnuvaya grup aşamasında veda eden takımlar ise son şampiyon Almanya'nın yanı sıra, Suudi Arabistan, Mısır, İran, Fas, Peru, Avustralya, Nijerya, İzlanda, Sırbistan, Kosta Rika, Güney Kore, Tunus, Panama, Senegal ve Polonya oldu.





Habertürk'te yer alan habere göre grup aşamasında en fazla gol atan oyuncu İngiltere'nin golcüsü Harry Kane (5) olurken, yine aynı grubun lideri Belçika'nın yıldızı Romelu Lukaku ve B Grubu'nu ikinci sırada noktalayan Portekiz'in dünyaca ünlü oyuncusu Cristiano Ronaldo 4'er gol kaydetti.





Grup aşamasında gol yemeyen tek takım ise Uruguay oldu.





2018 FIFA Dünya Kupası'na yarın ara verilecek ve bu aranın ardından 30 Haziran'da son 16 turu start alacak.





Son 16 turundaki eşleşmeler ve program şu şekilde:





30 HAZİRAN





17.00 Fransa - Arjantin





21.00 Uruguay - Portekiz





1 TEMMUZ





17.00 İspanya - Rusya





21.00 Hırvatistan - Danimarka





2 TEMMUZ





17.00 Brezilya - Meksika





21.00 Belçika - Japonya





3 TEMMUZ





17.00 İsveç - İsviçre





21.00 Kolombiya - İngiltere