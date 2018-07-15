Dünya Kupası Fransa'nın

Rusya'da oynanan maçta sürpriz rakibi Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla mağlup eden Fransa 2018 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu.

Fransa son olarak 1998 yılında kupayı almaya hak kazanmıştı.

Hırvatistan'ı Mbappe, Griezmann, Pogba ve Mandzukic'in (k.k) golleriyle 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmada 6 gol olurken 1966'dan beri en gollü Dünya Kupası finali oldu.





Bu galibiyetle Fransa, tarihinde 2. kez Dünya Şampiyonu oldu. Beşiktaş forması giyen Vida, karşılaşmaya ilk 11 başlayarak Dünya Kupası finali oynayan ilk futbolcu oldu.





Fransa teknik direktörü Deschamps, Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer'den sonra Dünya Kupası'nda futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan 3. isim oldu.