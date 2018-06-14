Dünya kupası başlıyor... Gözler artık yıldızlarda

Her büyük futbol organizasyonunun kahramanı bulunuyor. Bu turnuvada da beklentilerin yüksek olduğu yıldızlar var.







2018’in futbolcusu olmaya yakın isimlerin büyük çoğunluğu kupanın favori ekiplerinde yer alıyor. Kimi kariyerinin en olgun dönemini yaşarken kimi basamakları yeni tırmanıyor. 2018’le özdeşleşecek yıldız ise final tarihini bekliyor. IPA Haber araştırdı





LIONEL MESSI (ARJANTİN)

Dünya Kupası’nı ondan fazla kazanmak isteyecek başka bir futbolcu Rusya’da olmayabilir. Arjantin Teknik Direktörü Jorge Sampaoli’nin kendisiyle ilgili “Futbol, Messi’ye Dünya Kupası borçlu.” sözleri Messi’nin durumunu ortaya koyuyor. 2006’da 18 yaşındayken bu dev organizasyonun bir parçası olan yıldız oyuncusu, Kazanabileceği hemen her kupayı kazandı.





Ancak Dünya Kupası hariç. 2010’u kötü bir şekilde tamamlayan 2014’te ise finalde kupaya çok yaklaşan Messi, bu sefer o sevinci yaşamak istiyor. Turnuva sonunda Kupayı kaldırdığında Maradona kıyaslaması da artık başka bir boyuta geçecek.





NEYMAR (BREZİLYA)



Brezilya’nın 2018’deki en büyük kozu Neymar olacak. 2014’te çeyrek finalde sakatlandığı için Almanya ile oynanan yarı final maçına çıkamadı. Kendi ülkesinde düzenlenen turnuvada Almanya’ya 7-1 mağlup olan Brezilya’da Neymar’ın üzüntüsü iki kat daha arttı. Şimdi daha tecrübeli olarak Rusya’ya geldi.





Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Brezilya’da Neymar’da turnuvanın futbolcusu olmaya çok yakın. PSG’de sakatlanana kadar oldukça iyi bir sezon geçirdi.





Sakatlık sonrası iki ay futboldan uzak kalan Neymar, sonrasında tamamen Dünya Kupası’na motive oldu. Brezilya 6. kez kupaya ulaşacaksa bu birazda Neymar’ın ayaklarına bakıyor.





CRISTIANO RONALDO (PORTEKİZ)

Portekiz’in süper yıldızı Cristiano Ronaldo son Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz ile kupayı kazanmayı başarmıştı. Şimdi kariyerinin son bölümünde Dünya Kupasını istiyor. 2006’da yarı final oynayan takımdaydı. 2010’da son 16’ya kaldı. 2014’te ise grupları dahi aşamadı. 4. kez bu büyük organizasyonda yer alacak.





Dünya Kupası dışında kariyerinde ulaşamadığı bir başarı yok. Gruplardan sonra Ronaldo’nun yeteneklerine olan ihtiyaç daha da artacak. Portekiz’in kaptanı bakalım bu sefer de takımını zirveye taşıyabilecek mi?





Real Madrid’ten ayrılma ihtimalinin gündemde olması ise şampiyona öncesi en büyük handikabı.





ANTONIE GRIEZMANN (FRANSA)

Son Avrupa Şampiyonası’nın yıldızıydı. Yarı finalde Almanlara attığı gollerle takımını finale taşıyan Griezmann 2018 Rusya’da da Horozların en büyük kozu. Bir büyük turnuvada 6 gol atarak Michel Platini’den sonra gelen ilk isim oldu. Teknik Direktör Didier Deschamps bütün planlamasını ve oyun kurgusu da Griezmann’a göre yapacak.





Turnuva öncesi golcü oyuncunun Barcelona’ya transfer olup olmayacağı konuşuluyor. Bu durumun performansını nasıl etkileyeceği maçlar başlayınca ortaya çıkacak. Fransa’nın yolunun ne kadar uzun olacağını öncelikle Griezmann’ın ortaya koyacağı futbol belirleyecek.





KEVIN DE BRUYNE (BELÇİKA)

Kadro olarak değerlendirildiğinde Rusya’da kupanın gizli favorileri arasında gösterilen Belçika’nın anahtarı Kevin de Bruyne’de olacak.





Manchester City’de gösterdiği performansla Premier Lig’in en hızlı şampiyonluklarından birini yaşayan Bruyne, lider karakteriyle Belçika’ya ivme atlatabilir. Avrupa Şampiyonasında Galler’e çeyrek finalde elenen Belçika ve Bruyne bu sefer daha tecrübeli.





City’li oyuncu, Guardiola ile oyuna hükmediş şeklide değişti. Forvet olmasa da Rusya’da Belçika’yı taşıyacak isim olacak. Oyunu yönledirme, şut atma ve kritik anlarda sorumluluk alma gibi özellikleri şimdi daha gelişmiş durumda.





MUHAMMED SALAH (MISIR)

Muhammed Salah, Liverpool ile birlikte artık sadece Mısırlı bir oyuncu değil. Popülaritesi Messi, Neymar, Ronaldo ile ölçülüyor. Liverpool’u Şampiyonlar Ligi Finali’ne kadar taşıyan, Premier Lig’de gol kralı olan ve yılın futbolcusu seçilen Salah’ın artık özel bir kitlesi de var.





Ligi Finali’nde Ramos tarafından sakatlanması üzerine İspanyol oyuncuya ciddi tepkiler gelmişti.





Rusya’da çıktığı ilk idmanda kendisine büyük sevgi gösterisinde bulunuldu. Mısır’ın gruplardan çıkıp çeyrek finali ve üstüne yakalaması tamamen Salah’ın performansına bağlı.





Salah bunu tek başına başarabilmesi, takım arkadaşlarının ona ne kadar yardım ettiğine bağlı olacak. Ancak Mısır maçları Muhammed Salah için özel olarak izlenecek.





DELLE ALLI (İNGİLTERE)

İngiltere Premier Lig, futbolun en üst seviyede oynandığı bir merkez olsa da İngilizlerin Uluslararası arenada bunu pek gösteremedi. Rusya 2018’de 22 yaşında genç bir Nijeryalı’ya bel bağlamış durumdu.





Delle Alli İngiltere’nin saha içinde çilingiri olacak. Tottenham’ın ligdeki başarısında Alli’nin etkisi azımsanamayacak kadar çok. Ancak genç yıldızın Dünya Kupası baskısının altından kalkıp kalkamayacağı merak ediliyor.





Geçmişte birçok genç oyuncu bu tür turnuvalarda baskıya yenik düştü. Gol atma becerisi kadar attırma becerisi de üst düzeyde olan Delle Alli başarısı ile İngiltere’nin başarısı doğru orantılı olarak gidecek gibi duruyor.





JOSHUA KIMMICH (ALMANYA)

Almanya’nın makine gibi işleyen sisteminin sürpriz ismi Joshua Kimmich olacak gibi. Bayern Münih’li oyuncunun sağ bek mi yoksa sağ açık mı oynadığını kestirmek zor.





Rakip takımların savunmada önlem almayı düşüneceği ilk isim olmayacak bir oyuncu 22 yaşındaki Kimmich. Ancak etkili bindirmeleri ile Almanya’nın sorun çözen futbolcusu olmaya aday. Beklenmeyen bir anda Almanya’nın golünü atacak ya da gole katkı yapacak olma ihtimali yüksek.





Turnuvaya savunmacı olarak etki edecek güçte. Kimmich ile birlikte rakip takımların sol koridoru açık alana dönüşebilir. Löw’ün rakipler için sürprizi de Josua Kimmich üzerinden gelmesi de muhtemel.





LUIS SUAREZ (URUGUAY)

2014 Dünya Kupası Luis Suarez için bir kabus gibiydi. Özellikle Edinson Cavani ile birlikte Uruguay, yarı final görmeyi ümit ediyordu. Ancak son 16 turunda Kolombiya’ya elendi.





Gruplarda İngiltere ve İtalya’nın arasından sıyrılan Uruguay’da erken vedası Suarez için büyük bir hayal kırıklığıydı. Birde İtalyan oyuncu Chiellini’yi ısırdığı için aldığı 9 maç ve 4 aylık ceza geride kötü anılar bıraktı.





Barcelonalı oyuncu bu sefer daha olgunlaşmış bir şekilde Rusya’ya geldi. Uruguay’ı ayağa kaldırabilecek yeteneklere sahip olan Suarez belkide son defa katılacağı bu büyük organizasyonu kupanın adamı olarak tamamlayabilir.





İPA Haber