Dünya Kadınlar Gününda kadınlara saldırı





Alanın yoğun polis ablukası altında olduğu ve gözaltıların artabileceği belirtildi.

Polis biber gazıyla saldırdı



Ankara’da da Ziya Gökalp Caddesi, Çankaya Belediyesi önünde saat 15:00’te yapılacak 8 Mart etkinliğine polis biber gazıyla saldırdı, 10 kişiyi gözaltına aldı.



Kadınları zorla alandan uzaklaştırmaya çalışan polis, slogan atmaya devam eden kadınları da darp etti.



Polis saldırısının ardından kadınlar “Yaşasın 8 Mart”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganlarıyla Meşrutiyet Caddesi’ne doğru yöneldi.