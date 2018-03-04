Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Kadınlar Gününda kadınlara saldırı /04 Mart 2018 21:26

Dünya Kadınlar Gününda kadınlara saldırı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Tekirdağ Çorlu Heykel Meydanı’nda saat 14:00’te yapılacak etkinlikle kutlanmak istendi. Polis, miting alanına ulaşmaya çalışan kadınlara saldırdı. Bu esnada yedi kişi darp edilerek gözaltına alındı.

Dünya Kadınlar Gününda kadınlara saldırı

Alanın yoğun polis ablukası altında olduğu ve gözaltıların artabileceği belirtildi.
Polis biber gazıyla saldırdı

Ankara’da da Ziya Gökalp Caddesi, Çankaya Belediyesi önünde saat 15:00’te yapılacak 8 Mart etkinliğine polis biber gazıyla saldırdı, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Kadınları zorla alandan uzaklaştırmaya çalışan polis, slogan atmaya devam eden kadınları da darp etti.

Polis saldırısının ardından kadınlar “Yaşasın 8 Mart”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganlarıyla Meşrutiyet Caddesi’ne doğru yöneldi.
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