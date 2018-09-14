Samanyolu Haber /Medya / Dünya Gazetesi'nden 40 kişi çıkarıldı /14 Eylül 2018 22:49

Dünya Gazetesi'nden 40 kişi çıkarıldı

Ekonomi gazetesi Dünya'yı da dolar kurundaki artış vurdu. 3 aydır maaşların ödenmediği gazetede tenkisat depremi yaşandı.

SHABER3.COM

Medyaradar'ın haberine göre Türkiye'nin tek ekonomi gazetesi olan Dünya'da bir süredir devam eden ekonomik kriz yerini büyük çaplı işten çıkartmalara bıraktı.

Kriz dolayısıyla 3 aydır çalışanların maaşlarının ödenmediği gazete son yaşanan dolar kurundaki artış nedeniyle kağıt fiyatlarının artmasının ardından sayfa sayısını 24'ten 12'ye düşürdü.

Ardından da işten çıkartmalar için düğmeye basıldı. Aralarında Genel Yayın Yönetmen Yardımcıları İbrahim Ekinci ve Talip Aktaş ile Yayın Koordinatörü Özgür Taşpınar'ın da bulunduğu 40 ismin işine iki gün içerisinde son verildi.

Gazetede uzun bir süre daha maaşların yatmayacağı, işine son verilenlerin ise içerdeki maaşlarını ve tazminatlarını alamama korkusu yaşadıkları Medyaradar'a gelen bilgiler arasında...

Gazetenin 2008 Mayıs ayından bu yana Genel Yayın Yönetmenliği'ni yürüten Hakan Güldağ'ın yönetimin kendisinden talep ettiği tenkisat listesine karşı çıkarak görevinden ayrıldığı bir süre önce kulislere yansımıştı.

Güldağ yönetimin ısrarıyla yeniden görevine dönmüştü.
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