Dünya Gazetesi'nde 5 aydır maaş ödenmiyor iddiası

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; gazetede çalışanlar 5 aydır maaşlarını alamıyor. 5 aylık süreçte sadece küçük ödemeler alan kurum çalışanları oluşan bu mağduriyetin giderilmesi adına sürekli girişimlerde bulunsa da hep elleri boş dönüyor.





Geçtiğimiz aylarda dolar fiyatlarının fırlaması sonrası tenkisat yapan gazete, kağıt krizi nedeniyle de sayfa sayısını 24’ten 12’ye düşürdü. Gazete ayrıca tüm eklerini ‘Dünya Ekstra'nın içinde topladı.







Ancak ekonomik problemler çözülemeyince yönetim bu hafta Dünya Ekstra ekini tamamen kaldırma kararı aldı.





Medyaradar



