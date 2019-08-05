Dünya Fatma Görmez’in yaşadığı zulme sessiz kalmadı

Fatma Görmez, 15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK’larla çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden uzaklaştırıldı. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Görmez, eşi Bekir Görmez’in bir tweet yüzünden tutuklanması sonucu tek başına kaldı. Yaşadığı sıkıntılar sebebiyle rahatsızlanan 14 yaşındaki oğlu uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Bu sırada yaptığı tüm çağrılara rağmen eşinin oğlunu son kez görmesine izin verilmedi. Anne Görmez de çektiği sıkıntılar neticesinde önce böbreğini ve işitme duyusunu kaybetti, ardından kalp sağlığı sıkıntıya girdi. Arka arkaya geçirdiği iki ameliyatın ardından 29 kiloya kadar düşen Görmez’in tek isteği eşinin tutuksuz yargılanması.





DÜNYA KAYITSIZ KALMADI





Görmez’in çağrısına duyarsız kalmayan dünyaca ünlü insan hakları savunucusu örgütler New York, Paris, Atlanta ve Stockholm’de yapılan eylem basın açıklamalarına destek vererek “Fatma Görmez Ölmesin” dedi.





GÖRMEZ’İN MARUZ KALDIĞI ZULMÜ DUYANLAR İNANAMADI





Amerika merkezli Advocates of Silenced Turkey ve Set Them Free öncülüğünde toplanan aktivistler Manhattan’da buluştu. Basın açıklamasının ardından yürüyüş yapan grup, Görmez için adalet çağrısında bulundu. Eylemcilerin ellerindeki pankartlarla Görmez’in yaşadığı zulmü dünyaya anlattı. Görmez’in maruz kaldığı insanlık tarihinde eşine az zulmü duyan Amerikalılar şaşkınlıklarını gizleyemedi.













Amerika’daki eylemin diğer adresi Atlanta oldu.













Paris’te insan hakları savunucusu La Vie’nin destek verdiği eylem Eyfel Kulesi önünde gerçekleştirildi.





















EŞİNİ BIRAKIN ÇAĞRISI





İsveç’in başkenti Stockholm’de ise kadın hakları savunucusu Hand in Hand for Women, Fatma Görmez için yapılan eyleme destek verdi. Basın açıklamasında “Türk yetkililerin Fatma Görmez’in sağlık durumu ve bakıma muhtaç halde bulunmasını göz önüne alarak eşi Bekir Görmez’i tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakmaları gerekmektedir.” denildi.







